Власти Башкирии озвучили сроки решения проблемы дольщиков «Госстроя»

Сегодня состоялась встреча представителей Министерства строительства, пострадавших граждан и руководства компании «Садовое кольцо». Напомним, изначально именно она должна была доделывать начатые жилые комплексы.
На очередную встречу с властями и застройщиком пострадавшие пришли без особого энтузиазма. Понять можно: своих квартир люди ждут годами. В нынешнем они уже должны были получить ключи, но финал вновь откладывается.
Все проблемные объекты находятся в высокой степени готовности, поэтому их выгоднее все же достроить, нежели выплачивать компенсацию. Взять хотя бы «Дом на Ленина», к которому строители даже подвели отопление. Степень готовности этого объекта – около 65%. Помимо него еще два жилых комплекса – «Эрмитаж» и «Белая река» – взялась достроить компания «Садовое кольцо». Однако в последний момент палки в колеса начали вставлять учредители «Госстроя», из-за чего новому инвестору пришлось все работы свернуть. И вот теперь власти пошли по другому пути.
С учетом бюрократических процедур, в том числе и возможной апелляции со стороны «Госстроя», возобновить работы на объектах новый застройщик сможет ориентировочно в августе. А вот вручить ключи уже от готовых квартир – в 3 квартале следующего года. Источником финансирования инвестор называет будущую прибыль от стройки, которую они намерены начать на предоставленных властями республики компенсационных участках.
Компания «Госстрой» оставила после себя самое большое наследие долгостроев. Учредитель сейчас находится в СИЗО в ожидании суда по делу о мошенничестве. На встрече власти в очередной раз напомнили, что решить проблему обманутых дольщиков они должны до конца следующего года.