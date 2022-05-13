В Башкортостане стартовала Неделя семьи

В республике пройдут мероприятия и акции, посвященные детям и их родителям. Взрослые и малыши смогут развлечься и получить необходимую помощь или консультацию специалистов. А молодожёнов ждут приятные сюрпризы.

Они привыкли ловить на себе десятки и даже сотни взглядов. Но в этот раз зрителей в разы меньше, и со всеми знакомы лично. Среди близких – гость, которого редко встретишь в ЗАГСе, но он такой же член семьи, говорят молодожены, – такса Хрустик. Юлия и Семён Маряшины – циркачи. Он гимнаст, она жонглирует с помощью ног. Вместе объехали всю Россию, а теперь их ждёт ещё один путь, уже длиною в жизнь. И словно в подтверждение, что дата и вправду счастливая, она совпала с началом Недели семьи. Поэтому поздравления молодожёны получали ещё и от министра Ленары Ивановой. С подарком угадали.

Это семейный альбом. Как раз эти минуты восторга просьба не забывать. Обычно женщинам такие вещи вручают, но он тяжёлый, поэтому я отдаю это Семёну. Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Для Богданы Варвара не только правая рука, но и ноги. У девочек ДЦП, но формы разные. Варя уже ходит самостоятельно и старается поддержать сестрёнку. Сегодня они вместе с мамой на семейном фестивале развернули свой небольшой магазинчик, который обычно работает в онлайн-формате. Просить деньги на реабилитацию девочек Елене всегда было тяжело. Тогда подруга подкинула идею.

На фестивале девочки успели и поработать, и развлечься, рисуя под классическую музыку. Для детей было несколько зон. Чтобы малыши с пользой провели время, для них устроили медицинский квест. Ребятам выдают сертификат, на котором под конец игры должны быть собраны отметки от всех врачей – это стоматолог, хирург, офтальмолог, педиатр. Ребёнок может и сам попробовать себя в роли медика.

Дети боятся врачей, и мы хотели показать, что это нужная профессия и не такая страшная, как кажется на первый взгляд. Диана Фарахова, председатель наблюдательного совета общественной организации «Матери Республики Башкортостан»

Ну а пока дети заняты, родители могли проконсультироваться со специалистами. Здесь и нейропсихолог, и логопед, и даже астролог. А за помощью можно обратиться в республиканский ресурсный центр «Семья». Здесь бесплатно окажут помощь и поддержку.

В кризисном центре мы работаем, как правило, с разными видами домашнего насилия. Ангелина Девятерикова, заместитель директора Республиканского ресурсного центра «Семья»

Гостьей семейного фестиваля стала и Каринэ Хабирова. Она пообщалась с участниками и организаторами мероприятия, которое открывает Неделю семьи. Семидневный марафон проходит с 2018 года.

Каждый день недели чему-то посвящен. Сегодня мы начали с акции «Ура, мы поженились!», у нас семейный фестиваль. Будут дни спорта, семейные выходные. Мы стараемся, чтобы в каждом муниципалитете почувствовали неделю семьи. Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан