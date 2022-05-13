ФК «Уфа» готовится к матчу против тульского «Арсенала»

Футбольный клуб «Уфа» завтра сыграет важнейший матч в борьбе за выживание в РПЛ. Подопечные Алексея Стукалова в рамках 29 тура чемпионата России встретятся с тульским «Арсеналом». Обе команды замыкают турнирную таблицу, но победитель очного матча приблизится к зоне стыков.
«Уфе» в этой встрече не смогут помочь травмированный голкипер Александр Беленов, а также защитник Боян Йокич, получивший красную карточку в матче прошлого тура. Игра «Уфа» – «Арсенал» пройдёт «BetBoom Арене» 14 мая и начнётся в 16:00.