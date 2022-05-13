В Уфе прошли финальные игры «Школьной лиги» по волейболу

Встречи решающего этапа прошли в центре спортивной подготовки Римы Баталовой. В нем приняли участие 14 команд. Сами соревнования стали самыми массовыми волейбольными в истории Республики Башкортостан.

Участие принимали только учащиеся, которые не занимаются в спортивных школах. В итоге в «Лиге» соревновались более 700 команд. В ходе турнира было разыграно большое количество спортивного инвентаря. 56 общеобразовательных организаций получили мячи, а победителям зональных этапов выдали игровую форму. Победителями у юношей стала команда Нуримановского района, а у девушек – коллектив из Янаула.