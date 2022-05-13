В Уфе прошли финальные игры «Школьной лиги» по волейболу

Встречи решающего этапа прошли в центре спортивной подготовки Римы Баталовой.  В нем приняли участие 14 команд. Сами соревнования стали самыми массовыми волейбольными в истории Республики Башкортостан.

Участие принимали только учащиеся, которые не занимаются в спортивных школах. В итоге в «Лиге» соревновались более 700 команд. В ходе турнира было разыграно большое количество спортивного инвентаря. 56 общеобразовательных организаций получили мячи, а победителям зональных этапов выдали игровую форму. Победителями у юношей стала команда Нуримановского района, а у девушек – коллектив из Янаула. 

Фото №1 - В Уфе прошли финальные игры «Школьной лиги» по волейболу

Мы очень хотели бы сделать мероприятие традиционным. Оно проходит при поддержке Министерства спорта республики и правительства. Без их участия было бы невозможно сделать такое мероприятие.

Сергей Кирпичников, исполнительный директор Федерации волейбола Республики Башкортостан
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