В Башкирии из-за ремонтных работ будет ограничено движение на участке трассы М-5

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкирии объяснили, что ограничения связаны с запланированными работами по монтажу балок пролетного строения путепровода. С 16 по 21 мая участок будет закрыт с 5:00 до 5:30, а также с 6:00 до 6:30. В это время ни один вид транспорта не сможет перечень участок трассы.