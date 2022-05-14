В Уфе откроется крытая хоккейная арена «Астра»

В Уфе 14 мая состоится открытие нового спортивного центра – хоккейной арены «Астра». Построила ее компания «Промтехстрой».

Фото №1 - В Уфе откроется крытая хоккейная арена «Астра»

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что хоккейная арена является второй очередью спортивного комплекса. Сам он располагается на территории  бывшего завода железобетонных изделий. Рассчитана арена будет на 200 юных хоккеистов.

Но кроме самой арены спортивный комплекс еще имеет центр скалолазания, студии художественной гимнастики, единоборств, воздушной акробатики, шахматную академию. Это даже не полный список.

Фото №2 - В Уфе откроется крытая хоккейная арена «Астра»

Я был здесь в июле прошлого года и поразился количеству детей, которые занимаются в этих секциях. Уверен, новый спорткомплекс станет отличным подарком для детей и их родителей.

Радий Хабиров, Глава РБ
В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Пенальти