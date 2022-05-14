Минздрав Башкирии опубликовал новое расписание курсирующих «Поездов здоровья»

В Башкирии на следующей неделе продолжится акция «Здоровая республика - здоровый регион», в рамках которой по районах курсируют «Поезда здоровья». Прием в их ведут специалисты крупных медучреждений.
«Поезда здоровья» снабжены передвижными флюорографами и маммографами, а также другим необходимым для обследования оборудованием.
На данный момент уже осмотрено более 8,5 тысяч граждан, проведено 6 267 обследований. У некоторых пациентов были выявлены повышенные уровни глюкозы в крови, холестерина, избыточный вес. Выявлено более 500 фактов сердечно-сосудистых заболеваний, два подозрения на туберкулез. Также был госпитализирован 41 человек.
Сформирован новый график «Поездов здоровья»:
- Уфимский маршрут завершает работу в Кармаскалинском районе (16.05-17.05 в деревне Бишаулунгарово, 18.05 в деревне Ильтуганово, 19.05-20.05 в деревне Николаевка);
- Дуванский маршрут завершает работу в Кигинском районе (16.05-18.05 в деревне Абзаево, 19.05-20.05 в селе Леуза);
- Нефтекамский маршрут начинает работу в Караидельский районе (16.05 в поселке Подлубово, 17.05 в поселке Артакуль, 18.05 в деревне Старооткустино, 19.05 в селе Тайкаш, 20.05 в деревне Урюш);
- Октябрьский маршрут завершает работу в Шаранском районе (16.05-18.05 в селе Чалмалы, 19.05-20.05 в селе Сакты);
- Стерлитамакский маршрут начинает работу в Ишимбайском районе (16.05-18.05 в селе Петровское, 19.05-20.05 в селе Макарово);- Белорецкий маршрут завершает работу в Учалинском районе (16.05-18.05 в селе Уральск, 19.05-20.05 в деревне Ахуново).
Фото: пресс-служба Минздрава РБ