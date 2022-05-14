Минздрав Башкирии опубликовал новое расписание курсирующих «Поездов здоровья»

В Башкирии на следующей неделе продолжится акция «Здоровая республика - здоровый регион», в рамках которой по районах курсируют «Поезда здоровья». Прием в их ведут специалисты крупных медучреждений.

«Поезда здоровья» снабжены передвижными флюорографами и маммографами, а также другим необходимым для обследования оборудованием.

В состав бригад врачей-специалистов вошли терапевт, хирург, акушер-гинеколог, онколог, кардиолог, офтальмолог, уролог, невролог, стоматолог, эндокринолог и другие. В ходе акции «Здоровая республика-здоровый регион» будут охвачены все районы республики: сельчане смогут проконсультироваться у специалистов, пройти медицинский осмотр и получить первичную медицинскую помощь.

На данный момент уже осмотрено более 8,5 тысяч граждан, проведено 6 267 обследований. У некоторых пациентов были выявлены повышенные уровни глюкозы в крови, холестерина, избыточный вес. Выявлено более 500 фактов сердечно-сосудистых заболеваний, два подозрения на туберкулез. Также был госпитализирован 41 человек.