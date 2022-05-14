Минздрав Башкирии опубликовал новое расписание курсирующих «Поездов здоровья»

В Башкирии на следующей неделе продолжится акция «Здоровая республика - здоровый регион», в рамках которой по районах курсируют «Поезда здоровья». Прием в их ведут специалисты крупных медучреждений.

Фото №1 - Минздрав Башкирии опубликовал новое расписание курсирующих «Поездов здоровья»

«Поезда здоровья» снабжены передвижными флюорографами и маммографами, а также другим необходимым для обследования оборудованием. 

В состав бригад врачей-специалистов вошли терапевт, хирург, акушер-гинеколог, онколог, кардиолог, офтальмолог, уролог, невролог, стоматолог, эндокринолог и другие. В ходе акции «Здоровая республика-здоровый регион» будут охвачены все районы республики: сельчане смогут проконсультироваться у специалистов, пройти медицинский осмотр и получить первичную медицинскую помощь.

Пресс-служба Минздрава РБ

На данный момент уже осмотрено более 8,5 тысяч граждан, проведено 6 267 обследований. У некоторых пациентов были выявлены повышенные уровни глюкозы в крови, холестерина, избыточный вес. Выявлено более 500 фактов сердечно-сосудистых заболеваний, два подозрения на туберкулез. Также был госпитализирован 41 человек.

Сформирован новый график «Поездов здоровья»:

- Уфимский маршрут завершает работу в Кармаскалинском районе (16.05-17.05 в деревне Бишаулунгарово, 18.05 в деревне Ильтуганово, 19.05-20.05 в деревне Николаевка);

- Дуванский маршрут завершает работу в Кигинском районе (16.05-18.05 в деревне Абзаево, 19.05-20.05 в селе Леуза);

- Нефтекамский маршрут начинает работу в Караидельский районе (16.05 в поселке Подлубово, 17.05 в поселке Артакуль, 18.05 в деревне Старооткустино, 19.05 в селе Тайкаш, 20.05 в деревне Урюш);

- Октябрьский маршрут завершает работу в Шаранском районе (16.05-18.05 в селе Чалмалы, 19.05-20.05 в селе Сакты);

- Стерлитамакский маршрут начинает работу в Ишимбайском районе (16.05-18.05 в селе Петровское, 19.05-20.05 в селе Макарово);- Белорецкий маршрут завершает работу в Учалинском районе (16.05-18.05 в селе Уральск, 19.05-20.05 в деревне Ахуново).

Фото: пресс-служба Минздрава РБ 

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