В Башкирии мопед столкнулся с автомобилем, госпитализирован несовершеннолетний

В Дюртюлинском районе Башкирии произошло ДТП с пострадавшим. Вечером столкнулись мопед Vento Riva и автомобиль Lada.

Фото №1 - В Башкирии мопед столкнулся с автомобилем, госпитализирован несовершеннолетний

В ГИБДД по Башкирии сообщили, что за рулем мопеда находился 17-летний местный житель. Предположительно, на регулируемом перекрестке он столкнулся с отечественным автомобилем. В результате происшествия несовершеннолетний водитель мопеда с различными травмами был доставлен в хирургическое отделение местной больницы.

Госавтоинспекция выясняет причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Фото: пресс-служба ГИБДД по РБ 

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