В Башкирии мопед столкнулся с автомобилем, госпитализирован несовершеннолетний

В ГИБДД по Башкирии сообщили, что за рулем мопеда находился 17-летний местный житель. Предположительно, на регулируемом перекрестке он столкнулся с отечественным автомобилем. В результате происшествия несовершеннолетний водитель мопеда с различными травмами был доставлен в хирургическое отделение местной больницы.