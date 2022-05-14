В Башкирии проект «Баймак. Ветер перемен» завершат к 1 сентября

Глава Башкирии 14 мая провел рабочую поездку в Баймакский район, в ходе которой проинспектировал ход работ по благоустройству центральной площади. Завершить ее планируется в этом году.

Проект «Баймак. Ветер перемен» стал одним из 8 победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в 2020 году. Первый этап подрядчик намерен завершить к июню этого года. А позже, к 1 сентября, планируется полностью выполнить все работы.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров поручил разобраться, почему сроки выполнения работ отстают от графика. В администрации руководителя республики отметили, что выяснилась причина задержки. Это было связано с поставкой плитки от производителя.