В Башкирии проект «Баймак. Ветер перемен» завершат к 1 сентября

Глава Башкирии 14 мая провел рабочую поездку в Баймакский район, в ходе которой проинспектировал ход работ по благоустройству центральной площади. Завершить ее планируется в этом году.

Фото №1 - В Башкирии проект «Баймак. Ветер перемен» завершат к 1 сентября

Проект «Баймак. Ветер перемен» стал одним из 8 победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в 2020 году. Первый этап подрядчик намерен завершить к июню этого года. А позже, к 1 сентября, планируется полностью выполнить все работы.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров поручил разобраться, почему сроки выполнения работ отстают от графика. В администрации руководителя республики отметили, что выяснилась причина задержки. Это было связано с поставкой плитки от производителя.

Фото №2 - В Башкирии проект «Баймак. Ветер перемен» завершат к 1 сентября

Подрядчик получил её в конце осени 2021 года, когда погодные условия не позволили её укладывать. Поэтому к полномасштабным работам приступили уже весной 2022 года. Первый этап выполнен на 94 процента. Строители уложили плитку, асфальт, установили видеонаблюдение и наружное освещение, продолжают работы по амфитеатру.

Пресс-служба администрации Главы РБ
В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Уфимская волна