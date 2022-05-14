В Башкирии выявили просроченные лекарства в нескольких медучреждениях

В Башкирии органы прокуратуры провели проверки по исполнению закона участниками фармацевтического рынка, а также поставку и реализацию лекарств и различных медицинских изделий. Выявлено 58 нарушений. Возбуждено 34 административных дела.

В этой связи в адрес главного врача центральной районной больницы внесено представление, в отношении ответственных должностных лиц возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией).

Также в Баймакской ЦРБ и в одной из аптек использовалось оборудование для определения температуры и влажности помещений, которое при этом не прошло проверку. А в некоторых аптеках в Кумертау было установлено несоблюдение требований к минимальному ассортименту жизненно необходимых и важнейших лекарств.