В Башкирии выявили просроченные лекарства в нескольких медучреждениях

В Башкирии органы прокуратуры провели проверки по исполнению закона участниками фармацевтического рынка, а также поставку и реализацию лекарств и различных медицинских изделий. Выявлено 58 нарушений. Возбуждено 34 административных дела.
Например, надзорное ведомство Мечетлинского района обнаружило просроченные лекарственные препараты в 24 фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях.
Также в Баймакской ЦРБ и в одной из аптек использовалось оборудование для определения температуры и влажности помещений, которое при этом не прошло проверку. А в некоторых аптеках в Кумертау было установлено несоблюдение требований к минимальному ассортименту жизненно необходимых и важнейших лекарств.