В Башкирии выявили просроченные лекарства в нескольких медучреждениях

В Башкирии органы прокуратуры провели проверки по исполнению закона участниками фармацевтического рынка, а также поставку и реализацию лекарств и различных медицинских изделий. Выявлено 58 нарушений. Возбуждено 34 административных дела.

Фото №1 - В Башкирии выявили просроченные лекарства в нескольких медучреждениях

Например, надзорное ведомство Мечетлинского района обнаружило просроченные лекарственные препараты в 24 фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях.

В этой связи в адрес главного врача центральной районной больницы внесено представление, в отношении ответственных должностных лиц возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией).

Пресс-служба прокуратуры РБ

Также в Баймакской ЦРБ и в одной из аптек использовалось оборудование для определения температуры и влажности помещений, которое при этом не прошло проверку. А в некоторых аптеках в Кумертау было установлено несоблюдение требований к минимальному ассортименту жизненно необходимых и важнейших лекарств.

Аналогичные нарушения выявлены прокуратурами г. Стерлитамак, Архангельского, Бакалинского, Белокатайского, Калтасинского, Зианчуринского, Мечетлинского районов, которыми внесено 14 представлений, возбуждены дела об административном правонарушении по 14.1 КоАП РФ. После прокурорского реагирования наличие медикаментов обеспечено.

Пресс-служба прокуратуры РБ
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