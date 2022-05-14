Поддержка башкирской лошади и награды волонтерам: Радий Хабиров посетил Баймакский район

Центральная площадь Баймака обновится уже к июню, строители завершают первый этап работ. Сегодня ее и другие социальные объекты муниципалитета посетил Радий Хабиров. Глава Башкортостана обозначил перспективы развития района и рассказал, каким образом планируется их продвигать.

Раньше на этой площади в центре Баймака была парковка. Теперь уже видны очертания будущего амфитеатра, скоро тут появятся сцена, сухой фонтан, пешеходные дорожки, скамейки, урны. Название этой городской территории дали символическое – «Ветер перемен». Ее уже полюбили местные жители. Радий Хабиров указал на отставание проекта от запланированных сроков и поручил принять оперативные меры.

Критика абсолютно справедлива, но есть не зависящие от нас причины. Заложенную в проекте плитку нам отгрузили очень поздно.

Артём Сементеев, директор подрядной организации
Фото №1 - Поддержка башкирской лошади и награды волонтерам: Радий Хабиров посетил Баймакский район

Во время рабочей поездки в Баймакский район Радий Хабиров посетил открытый турнир по национальной борьбе куреш на призы «Союза общественных инициатив Зауралья» памяти тренера-борца Ильшата Гумерова. Участниками стали сборные команды районов республики – всего более 180 человек.

Стройплощадку детской поликлиники на 300 посещений в смену также посетил руководитель региона. Возведение объекта начали в 2021 году по поручению Радия Хабирова, которое он дал во время первой поездки в Баймакский район в качестве главы Башкортостана. Республика выделила более 440 млн рублей по программе модернизации первичного медицинского звена. Ещё 373 млн рублей привлекли из федерального бюджета. Также в Баймаке обновится школа №3. Она вошла в программу модернизации школьных систем образования, которую инициировал президент России Владимир Путин. Работы начали в апреле 2022 года и планируют завершить до начала сентября.

Фото №2 - Поддержка башкирской лошади и награды волонтерам: Радий Хабиров посетил Баймакский район

Уникальная порода башкирской лошади – неприхотливой, трудолюбивой, выведенной методом народной селекции – получит поддержку.  Планируется проводить ежегодный фестиваль и в перспективе вывести его на федеральный уровень. Радий Хабиров в селе Старый Сибай принял участие в районном мероприятии «Оҙон бәйге». Оно прошло в рамках конкурса «Трезвое село-2021» и проведено на средства призового фонда в размере 80 тысяч рублей, которое село получило за победу в районном этапе конкурса.

Уфимская волна

Народ очень сплотился в последнее время. Проводим много мероприятий, куда приезжают люди не только из республики, но и из Оренбурга и Челябинска.

Сибай Утарбаев, глава Сибайского сельсовета

В селе Первое Туркменево Радий Хабиров наградил сотрудников противопожарной службы населенного пункта и волонтеров за эффективную работу во время тушения пожаров в прошлом году. В зоне ответственности подразделения находится 12 населенных пунктов Баймакского района с населением более 3 тыс. чел, в подразделении работают 13 человек.

Везде люди со своими заботами, со своими радостями, переживаниями. Где-то благодарят, где-то ругают. Везде проблемы примерно одинаковые, ездим, смотрим. Потому я и езжу по республике – я же не путешествую. Смотрим, что сделано, ставим новые задачи. Сегодня тоже ряд вопросов поставили, будем решать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров посетил среднюю школу села Первое Туркменево, где вручил благодарственные письма 16 ликвидаторам очага заразного узелкового дерматита КРС. Осенью прошлого года в Баймакском районе и Сибае вводили режим ЧС из-за этой опасной инфекции. Потери местным жителям возместили, также помогали продуктовыми наборами, проводилась вакцинация здорового скота.

Уфимская волна
БАШКОРТТАР-БСТ