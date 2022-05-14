Поддержка башкирской лошади и награды волонтерам: Радий Хабиров посетил Баймакский район

Центральная площадь Баймака обновится уже к июню, строители завершают первый этап работ. Сегодня ее и другие социальные объекты муниципалитета посетил Радий Хабиров. Глава Башкортостана обозначил перспективы развития района и рассказал, каким образом планируется их продвигать.
Раньше на этой площади в центре Баймака была парковка. Теперь уже видны очертания будущего амфитеатра, скоро тут появятся сцена, сухой фонтан, пешеходные дорожки, скамейки, урны. Название этой городской территории дали символическое – «Ветер перемен». Ее уже полюбили местные жители. Радий Хабиров указал на отставание проекта от запланированных сроков и поручил принять оперативные меры.
Во время рабочей поездки в Баймакский район Радий Хабиров посетил открытый турнир по национальной борьбе куреш на призы «Союза общественных инициатив Зауралья» памяти тренера-борца Ильшата Гумерова. Участниками стали сборные команды районов республики – всего более 180 человек.
Стройплощадку детской поликлиники на 300 посещений в смену также посетил руководитель региона. Возведение объекта начали в 2021 году по поручению Радия Хабирова, которое он дал во время первой поездки в Баймакский район в качестве главы Башкортостана. Республика выделила более 440 млн рублей по программе модернизации первичного медицинского звена. Ещё 373 млн рублей привлекли из федерального бюджета. Также в Баймаке обновится школа №3. Она вошла в программу модернизации школьных систем образования, которую инициировал президент России Владимир Путин. Работы начали в апреле 2022 года и планируют завершить до начала сентября.
Уникальная порода башкирской лошади – неприхотливой, трудолюбивой, выведенной методом народной селекции – получит поддержку. Планируется проводить ежегодный фестиваль и в перспективе вывести его на федеральный уровень. Радий Хабиров в селе Старый Сибай принял участие в районном мероприятии «Оҙон бәйге». Оно прошло в рамках конкурса «Трезвое село-2021» и проведено на средства призового фонда в размере 80 тысяч рублей, которое село получило за победу в районном этапе конкурса.
В селе Первое Туркменево Радий Хабиров наградил сотрудников противопожарной службы населенного пункта и волонтеров за эффективную работу во время тушения пожаров в прошлом году. В зоне ответственности подразделения находится 12 населенных пунктов Баймакского района с населением более 3 тыс. чел, в подразделении работают 13 человек.
Радий Хабиров посетил среднюю школу села Первое Туркменево, где вручил благодарственные письма 16 ликвидаторам очага заразного узелкового дерматита КРС. Осенью прошлого года в Баймакском районе и Сибае вводили режим ЧС из-за этой опасной инфекции. Потери местным жителям возместили, также помогали продуктовыми наборами, проводилась вакцинация здорового скота.