Поддержка башкирской лошади и награды волонтерам: Радий Хабиров посетил Баймакский район

Центральная площадь Баймака обновится уже к июню, строители завершают первый этап работ. Сегодня ее и другие социальные объекты муниципалитета посетил Радий Хабиров. Глава Башкортостана обозначил перспективы развития района и рассказал, каким образом планируется их продвигать.

Раньше на этой площади в центре Баймака была парковка. Теперь уже видны очертания будущего амфитеатра, скоро тут появятся сцена, сухой фонтан, пешеходные дорожки, скамейки, урны. Название этой городской территории дали символическое – «Ветер перемен». Ее уже полюбили местные жители. Радий Хабиров указал на отставание проекта от запланированных сроков и поручил принять оперативные меры.

Критика абсолютно справедлива, но есть не зависящие от нас причины. Заложенную в проекте плитку нам отгрузили очень поздно. Артём Сементеев, директор подрядной организации

Во время рабочей поездки в Баймакский район Радий Хабиров посетил открытый турнир по национальной борьбе куреш на призы «Союза общественных инициатив Зауралья» памяти тренера-борца Ильшата Гумерова. Участниками стали сборные команды районов республики – всего более 180 человек.

Стройплощадку детской поликлиники на 300 посещений в смену также посетил руководитель региона. Возведение объекта начали в 2021 году по поручению Радия Хабирова, которое он дал во время первой поездки в Баймакский район в качестве главы Башкортостана. Республика выделила более 440 млн рублей по программе модернизации первичного медицинского звена. Ещё 373 млн рублей привлекли из федерального бюджета. Также в Баймаке обновится школа №3. Она вошла в программу модернизации школьных систем образования, которую инициировал президент России Владимир Путин. Работы начали в апреле 2022 года и планируют завершить до начала сентября.

Уникальная порода башкирской лошади – неприхотливой, трудолюбивой, выведенной методом народной селекции – получит поддержку. Планируется проводить ежегодный фестиваль и в перспективе вывести его на федеральный уровень. Радий Хабиров в селе Старый Сибай принял участие в районном мероприятии «Оҙон бәйге». Оно прошло в рамках конкурса «Трезвое село-2021» и проведено на средства призового фонда в размере 80 тысяч рублей, которое село получило за победу в районном этапе конкурса.

Народ очень сплотился в последнее время. Проводим много мероприятий, куда приезжают люди не только из республики, но и из Оренбурга и Челябинска. Сибай Утарбаев, глава Сибайского сельсовета

В селе Первое Туркменево Радий Хабиров наградил сотрудников противопожарной службы населенного пункта и волонтеров за эффективную работу во время тушения пожаров в прошлом году. В зоне ответственности подразделения находится 12 населенных пунктов Баймакского района с населением более 3 тыс. чел, в подразделении работают 13 человек.

Везде люди со своими заботами, со своими радостями, переживаниями. Где-то благодарят, где-то ругают. Везде проблемы примерно одинаковые, ездим, смотрим. Потому я и езжу по республике – я же не путешествую. Смотрим, что сделано, ставим новые задачи. Сегодня тоже ряд вопросов поставили, будем решать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан