В Башкирии в ходе рейда задержали 40 пьяных водителей

В ходе рейда по нетрезвым водителям в республике задержаны 40 нарушителей. Сегодня в Мечетлинском районе сотрудники ГИБДД остановили белую «Мазду». Инспекторов привлек дым из-под колес машины во время движения.

После стандартной процедуры проверки документов автоледи предложили больше не ездить на ручнике и пройти тест на алкоголь. Реакция женщины была весьма бурной.

Очевидно безрассудное и крайне опасное поведение демонстрирует житель Учалинского района. Водитель «Лады», видимо, понимая, какое наказание его ожидает, сначала пытается уйти от преследования автоинспекторов. Однако гениальный план не срабатывает, и алкотестер показывает превышение нормы.