Башкирия присоединилась к всероссийскому химическому диктанту

Сегодня Башкортостан в четвертый раз присоединился к всероссийскому химическому диктанту. В Уфе площадка была организована на базе Башкирского государственного университета. Участие смог принять любой желающий независимо от возраста и профессии.

На парты некоторые участники на всякий случай положили таблицу химических элементов. Такая шпаргалка на диктанте не запрещена, но и сильно рассчитывать на нее не стоит. Чтобы ответить правильно на тесты, специальные научные знания вовсе не нужны – важно лишь немного порассуждать, вспомнить пару примеров из жизни и, самое главное, мыслить логически.

Цель – повышение уровня химического образования у широкого круга людей. Для Башкортостана, являющегося лидером в химической отрасли, популяризация знаний в этой области является стратегическим проектом. Вадим Захаров, и.о. ректора Башкирского государственного университета

За партами собрались не только школьники и студенты. Диктант по химии писали ректоры вузов и даже члены правительства. К слову, представители научного сообщества решили задания еще задолго до окончания всеобщей диктовки.

Многие вещи знакомы с детства, вопросы подобраны для широкой аудитории, думаю, многие справились. Денис Сабиров, директор Института нефтехимии и катализа РАН

Вопросы были интересные, затрагивали разные области и направления, в том числе питание, экологию. Урал Искандаров, помощник Главы Башкортостана

Участникам, например, необходимо было посчитать, на сколько стране хватит запасов газа при заданном объеме добычи, или ответить, каким заводом владела мама Дмитрия Менделеева, создателя знаменитой таблицы. Конечно, нужно было знать и определенные свойства некоторых металлов и не только. Всего 25 вопросов.