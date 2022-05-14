Башкирия присоединилась к всероссийскому химическому диктанту

Сегодня Башкортостан в четвертый раз присоединился к всероссийскому химическому диктанту. В Уфе площадка была организована на базе Башкирского государственного университета. Участие смог принять любой желающий независимо от возраста и профессии.
На парты некоторые участники на всякий случай положили таблицу химических элементов. Такая шпаргалка на диктанте не запрещена, но и сильно рассчитывать на нее не стоит. Чтобы ответить правильно на тесты, специальные научные знания вовсе не нужны – важно лишь немного порассуждать, вспомнить пару примеров из жизни и, самое главное, мыслить логически.
За партами собрались не только школьники и студенты. Диктант по химии писали ректоры вузов и даже члены правительства. К слову, представители научного сообщества решили задания еще задолго до окончания всеобщей диктовки.
Участникам, например, необходимо было посчитать, на сколько стране хватит запасов газа при заданном объеме добычи, или ответить, каким заводом владела мама Дмитрия Менделеева, создателя знаменитой таблицы. Конечно, нужно было знать и определенные свойства некоторых металлов и не только. Всего 25 вопросов.
Всероссийский химический диктант проводится четвертый год подряд. Организаторы надеются, что он в скором времени станет таким же массовым и популярным, как Тотальный по русскому языку или географический. Те, кто не смог прийти на очную площадку, все еще могут проверить свои знания онлайн на официальном сайте.