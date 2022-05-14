В Уфе один из вузов превратился в Хогвартс

Чудеса науки и магические квесты. Башкирский государственный университет на одну ночь превратился в Хогвартс. Впервые дни открытых дверей вуз решил сменить на тематические ночи. На первый раз была выбрана вселенная кинофильмов и романов о юном волшебнике Гарри Поттере. Для будущих студентов руководство и преподаватели университета организовали экскурсию по факультетам вуза.

Магия случается, но, конечно, не без помощи науки. Физико-технический институт в эту ночь превратился в один из факультетов школы чародейства и волшебства Хогвартс. В лаборатории чудес студенты с помощью музыки способны управлять огнем.

Это зрелищно, привлекает школьников в науку. То есть это не только формулы, но и вот такие интересные опыты. Ильдус Шарафуллин, директор физико-технического института БашГУ

В эту ночь посетителей башкирского Хогвартса встречал сам профессор Дамблдор. Здесь школьники смогли почувствовать себя настоящими чародеями, а также определиться с будущим факультетом: Гриффиндор или все-таки Слизерин.

Студенты биологического факультета продемонстрировали чудеса магической зоологии, рассказали, как отличить волшебную живность от обычной, а также определить, к чему больше склонен абитуриент: ботанике, зоологии или же магии.

Руководство университета заявило, что вуз трансформируется к лучшему, однако традиции длиною в 110 лет останутся неизменными. Так, в БашГУ, например, решили начать со встреч с абитуриентами, поменяв формат дня открытых дверей на тематические ночи.