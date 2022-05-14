ФК «Уфа» на домашнем поле одолел тульский «Арсенал»

Долгожданная победа. Футбольный клуб «Уфа» набрал важнейшие три очка в матче 29-го тура Российской Премьер-лиги над тульским «Арсеналом». Счёт в этой встрече был открыт уже на 13-й минуте.

После двух скидок головой мяч отскочил к Дмитрию Кабутову, который забил первый гол. Но туляки отыгрались через несколько минут, когда Кингс Кангва удачно сыграл в штрафной.

С "Химками", когда играли, такого не было. Мы чувствовали, что можем. Летели вперед, чувствовали, что команда нашего уровня, тем более играем мы дома, перед болельщиками в долгу были, хотели порадовать. Алексей Никитин, защитник ФК «Уфа»

Во втором тайме «Уфа» владела большим игровым преимуществом, но мяч упорно не шёл в ворота. На 72-й минуте «Арсенал» остался в меньшинстве после удаления Эванса Кангва. «Уфа» воспользовалась численным преимуществом и вскоре вырвала победу – мяч на счету лучшего бомбардира команды Гамида Агаларова. Заключительный тур в РПЛ «Уфа» проведёт 21 мая. В Казани подопечные Алексея Стукалова сыграют с «Рубином», где могут решить задачу по сохранению прописки в Премьер-лиге.

Нам главное – самим выигрывать следующую игру. – Готовы ли отправить «Рубин» в ФНЛ? – Нам не важно, кого отправлять. Нам нужно самим выиграть и сохраниться. Дмитрий Кабутов, полузащитник ФК «Уфа»