В Уфе открылся первый хоккейный комплекс, построенный на частные средства

Крупный спортивный объект на частные деньги. В Башкортостане открылся первый хоккейный комплекс, реализованный без бюджетных средств. На площадке уже занимаются дети, набрана детская команда по хоккею. Проект еще на этапе работы не раз посещал глава республики.

Дома и стены помогают, а если это хоккеисты, то ещё и лёд. Это первая встреча хозяев, команды «Астра», и фаворитов республики – юлаевцев. Но молодой клуб к схватке готов. Установку от тренера получили.

Мы начинающая команда, для развития все есть. Хорошая площадка, хороший лед. Сергей Юшкин, главный тренер хоккейного клуба «Астра»

Хоккейный комплекс – первый в Башкортостане подобный проект, реализованный на частные инвестиции. В июле прошлого года глава Башкортостана на выездном заседании «Промчаса» ознакомился со спортивным кластером «Астра – территория спорта». Тогда о создании хоккейной площадки только говорили. И вот уже меньше чем через год юные спортсмены выходят на лёд. Объект теперь – предмет гордости руководителя комплекса и инициатора проекта.

Мы тяжело подбирали формулу льда. Самое современное оборудование, поле мирового стандарта. Дети тренируются на тех площадках, на каких будут играть и в будущем. Венер Гимазетдинов, руководитель «Астра – территория спорта», генеральный директор ООО «Промтехстрой»

Тем более что одна уже состоявшаяся обладательница олимпийской медали лёд опробовала. Рапиристка Аделина Загидуллина опять на острие, но уже фигурных коньков.

Мне всегда нравилось фигурное катание. Это не смена вида спорта для меня, это как люди на фитнес ходят, так же я катаюсь. Сложно, но с тренировками все приходит. Аделина Загидуллина, олимпийская чемпионка

В комплексе уже занимается подрастающее поколение, готовое сменить своих кумиров Анну Щербакову и Сашу Трусову. И в себе эти девчонки уверены. Хоккейный комплекс – не последний проект. Спортивная территория здесь будет только расти.

У нас есть возможность, участвуя в конкурсах Минспорта РФ, оказывать содействие по государственно-частному партнерству. Мы договорились, что будем поддерживать. Будут установлены скалодром, мини-футбольное поле. Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан

Данный проект – это пример социально ответственного бизнеса. Когда частное дело не только служит для заработка предпринимателя, но и помогает обществу.