В Уфе открылся первый хоккейный комплекс, построенный на частные средства

Крупный спортивный объект на частные деньги. В Башкортостане открылся первый хоккейный комплекс, реализованный без бюджетных средств. На площадке уже занимаются дети, набрана детская команда по хоккею. Проект еще на этапе работы не раз посещал глава республики.
Дома и стены помогают, а если это хоккеисты, то ещё и лёд. Это первая встреча хозяев, команды «Астра», и фаворитов республики – юлаевцев. Но молодой клуб к схватке готов. Установку от тренера получили.
Хоккейный комплекс – первый в Башкортостане подобный проект, реализованный на частные инвестиции. В июле прошлого года глава Башкортостана на выездном заседании «Промчаса» ознакомился со спортивным кластером «Астра – территория спорта». Тогда о создании хоккейной площадки только говорили. И вот уже меньше чем через год юные спортсмены выходят на лёд. Объект теперь – предмет гордости руководителя комплекса и инициатора проекта.
Тем более что одна уже состоявшаяся обладательница олимпийской медали лёд опробовала. Рапиристка Аделина Загидуллина опять на острие, но уже фигурных коньков.
В комплексе уже занимается подрастающее поколение, готовое сменить своих кумиров Анну Щербакову и Сашу Трусову. И в себе эти девчонки уверены. Хоккейный комплекс – не последний проект. Спортивная территория здесь будет только расти.
Данный проект – это пример социально ответственного бизнеса. Когда частное дело не только служит для заработка предпринимателя, но и помогает обществу.
Фото: t.me/radiyhabirov