В Стерлитамаке стартовал турнир по греко-римской борьбе среди юношей

Турнир республиканский, соперники – со всей страны. Сегодня в Стерлитамаке стартовали соревнования по греко-римской борьбе среди юношей. Состязания носят статус открытых, а потому на башкирском ковре за медали боролись представители более 30 регионов России, среди которых были призеры и победители международных стартов.

Услышать подсказку тренера и успеть принять правильное решение. Меньше минуты понадобилось Артему Муратшину из Стерлитамака, чтобы одолеть сверстника из Уфы. Чуть больше времени занял выход в следующий этап первенства у Ярослава Глазова из Ишимбая. Упорным получился следующий поединок, где встретились хозяева площадки. Денис Зайнетдинов дважды выходил вперед, но затем вновь терял преимущество. За несколько секунд до окончания схватки он проигрывал 6 баллов. Казалось бы, безвыходная ситуация, но мальчик справился с эмоциями и выиграл эту встречу.

Я думал, я проиграю, но когда он накрылся, я его перевалил, задержал и положил. Денис Зайнетдинов, участник соревнований

Иван Аблогин из Владимирской области приехал в Стерлитамак в статусе победителя международного турнира по греко-римской борьбе. Он выступает на соревнованиях в весовой категории свыше 60 килограммов. Для этого возраста практически тяжеловес.

Хорошо отбороться и показать себя на этих соревнованиях, чтобы тренер был в отличном настроении. Иван Аблогин, участник соревнований /Владимирская область/

Но несмотря на то, что за плечами участников первенства годы занятий борьбой, а это десятки выступлений на турнирах регионального, российского и международного уровня, к поражениям они так и не привыкли. На помощь приходят тренеры: успокоят, настроят, разберут ошибки на ковре.

Педагог – как минимум человек, который рядом и всегда поддерживает. Где-то похвалить, где-то критику высказать. Это нормально, это тренерская работа. Алексей Лаврентьев, тренер по греко-римской борьбе /Владимирская область/

Соревнования проходили одновременно на двух коврах среди спортсменов не старше 10 и 12 лет. Всего на турнир приехали более 450 борцов. Некоторые регионы привезли по несколько команд из разных спортшкол.

Этот турнир проходит в третий раз, и у него появились постоянные участники. Например, в турнире дебютируют представители Новосибирской, Омской и Ульяновской областей. Юношеская сборная из Волгограда приезжает сюда с первого турнира. Представитель команды Дмитрий Кошелев лично проверяет экипировку спортсменов. Зашнуровать борцовки прошлогоднему чемпиону соревнований и успеть настроить его на новую победу.

Мы дружим со Стерлитамаком, они приезжают к нам в Волгоград, и они нас зовут в гости. Дружим и обмениваемся опытом. Дмитрий Кошелев, представитель юношеской сборной Волгограда по греко-римской борьбе