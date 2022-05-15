В Уфе погиб арматурщик, упав в котлован с высоты четвёртого этажа
Гострудинспекция завершила расследование трагедии в Уфе, в результате которой погиб 31-летний арматурщик.
Все произошло 26 марта на строительной площадке в уфимском микрорайоне Яркий. Один из арматурщиков сорвался с высоты 4 этажа и упал в котлован. Мужчина скончался от полученных травм.
В ходе расследования установлено, что ИП работал на объекте (выполнял комплекс общестроительных работ) по договору субподряда, заключённого с ООО «СМУ № 6». Согласно акту-допуску для производства строительно-монтажных работ на объекте подрядчик обязался по периметру строящегося жилого дома установить защитные улавливающие сетки, которые на момент происшествия отсутствовали. В свою очередь, ИП Гималетдиновым Э.Ф. до начала работ на высоте не выполнены мероприятия, предусмотренные при производстве работ (ППР) на высоте (в их числе - установление сигнальных ограждений в зоне повышенной опасности).
пресс-служба Гострудинспекции по РБ
Причинами трагедии послужили неудовлетворительная организация производства работ и неприменение работником страховочной привязи. Материалы дела находятся в следственных органах.