В Уфе погиб арматурщик, упав в котлован с высоты четвёртого этажа

В ходе расследования установлено, что ИП работал на объекте (выполнял комплекс общестроительных работ) по договору субподряда, заключённого с ООО «СМУ № 6». Согласно акту-допуску для производства строительно-монтажных работ на объекте подрядчик обязался по периметру строящегося жилого дома установить защитные улавливающие сетки, которые на момент происшествия отсутствовали. В свою очередь, ИП Гималетдиновым Э.Ф. до начала работ на высоте не выполнены мероприятия, предусмотренные при производстве работ (ППР) на высоте (в их числе - установление сигнальных ограждений в зоне повышенной опасности).

пресс-служба Гострудинспекции по РБ