Житель Уфы пытался сбыть крупную партию наркотических веществ

25-летний уфимец пытался сбыть крупную партию наркотиков. Преступную деятельность пресекли сотрудники ФСБ.
В ходе расследования выяснилось, что в Иглинском районе мужчина изъял из тайника-закладки более 1.9 кг запрещенных веществ и доставил в Уфу для дальнейшего сбыта.
Партию изъяли сотрудники ФСБ в ходе проведенного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств».
На уфимца завели уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, сообщили в пресс-службе УФСБ по РБ.