В Уфе в ДТП с пьяным водителем пострадали 4 человека

Вчера, 14 мая, в Уфе столкнулись попутные автомобили Bogdan-2110 и Lada Vesta. От удара последнюю машину отбросило в столб. ДТП произошло на улице Г. Галле.

В Госавтоинспекции Башкортостана рассказали, за рулем автомобиля Bogdan-2110 находился 32-летний водитель. В ходе проверки выяснилось, что он управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Водитель "Богдана" находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования показал 0,846 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. пресс-служба ГИБДД по РБ

В ДТП пострадали 50-летний водитель автомобиля Lada Vesta и трое его пассажиров. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все детали случившегося.