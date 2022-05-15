В Башкирии участники инвестчасов создали свыше 4,6 тысячи рабочих мест

Предприниматели, которые пришли на «Инвестиционный час» к Главе Башкирии Радию Хабирову, создали свыше 4.6 тысячи новых рабочих мест, а также вложили в свои проекты 152 млрд рублей. Об этом сообщило Минэкономразвития региона.
За 110 «Инвестиционных часов» было рассмотрено 436 проектов, объем инвестиций которых составил около 830 млрд рублей. 141 инвестпроект на 17 тысяч рабочих мест и 307 млрд рублей включен в перечень приоритетных, соответственно им будет оказана помощь в ускорении различных процедур, выделении участка без торгов, а также налоговыми льготами.
«Инвестиционный час» проходит с первых месяцев возвращения Радия Хабирова в Башкортостан. Эксперты неоднократно признавали его эффективным инструментом повышения инвестпривлекательности и поддержки бизнеса.