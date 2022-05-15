В Башкирии участники инвестчасов создали свыше 4,6 тысячи рабочих мест

Команда Хабирова динамично решает очень сложные задачи. Создаются новые производства, предприятия. Это вселяет надежду. Другие люди смотрят и говорят: «Так, может быть, и я могу? Я готов рискнуть. У меня есть жизненный капитал какой-то, капитал уже накопленный, у меня есть люди, которые готовы пойти за мной». И самое главное, они понимают, что республика им в этом поможет.

Александр Калинин, президент «Опоры России»