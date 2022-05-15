В Башкирии участники инвестчасов создали свыше 4,6 тысячи рабочих мест

Предприниматели, которые пришли на «Инвестиционный час» к Главе Башкирии Радию Хабирову, создали свыше 4.6 тысячи новых рабочих мест, а также вложили в свои проекты 152 млрд рублей. Об этом сообщило Минэкономразвития региона.

Фото №1 - В Башкирии участники инвестчасов создали свыше 4,6 тысячи рабочих мест

За 110 «Инвестиционных часов» было рассмотрено 436 проектов, объем инвестиций которых составил около 830 млрд рублей. 141 инвестпроект на 17 тысяч рабочих мест и 307 млрд рублей включен в перечень приоритетных, соответственно им будет оказана помощь в ускорении различных процедур, выделении участка без торгов, а также налоговыми льготами.

«Инвестиционный час» проходит с первых месяцев возвращения Радия Хабирова в Башкортостан. Эксперты неоднократно признавали его эффективным инструментом повышения инвестпривлекательности и поддержки бизнеса.

Команда Хабирова динамично решает очень сложные задачи. Создаются новые производства, предприятия. Это вселяет надежду. Другие люди смотрят и говорят: «Так, может быть, и я могу? Я готов рискнуть. У меня есть жизненный капитал какой-то, капитал уже накопленный, у меня есть люди, которые готовы пойти за мной». И самое главное, они понимают, что республика им в этом поможет.

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