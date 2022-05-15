В Башкирии нашли мертвой пропавшую 34-летнюю Гульнару Бадертдинову

В Янауле нашли тело пропавшей без вести 34-летней Гульнары Бадертдиновой, которую искали с шестого мая. Со слов родственников, в тот день женщина вышла в магазин и не вернулась.

Сегодня, 15 мая, стало известно, что тело несчастной было обнаружено в лесополосе. По предварительной версии, смерть носит криминальный характер, так как на ее теле были следы удушения.