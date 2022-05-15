Замглавы Мелеузовского района Башкирии заключили под стражу

Заместителя главы администрации Мелеузовского района по строительству, ЖКХ и инфраструктуре, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, заключили под стражу на 2 месяца. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.
По версии следствия, за подписание актов приема-передачи новых квартир, обследования помещений и обеспечения оплаты по заключённым муниципальным контрактам он потребовал у представителей строительной компании 2 млн рублей . Данные квартиры предназначались для детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей.
Следователи СУ СКР совместно с сотрудниками ФСБ и МВД задержали посредника и чиновника после получения денежных средств. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех деталей произошедшего.
Фото: СУ СКР по РБ.