Замглавы Мелеузовского района Башкирии заключили под стражу

Заместителя главы администрации Мелеузовского района по строительству, ЖКХ и инфраструктуре, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, заключили под стражу на 2 месяца. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.