С начала года в Башкирии под колесами автомобилей погибли 12 диких животных

В Башкирии с начала текущего года под колесами транспортных средств погибли пять лосей, шесть косуль и один медведь.

Фото №1 - С начала года в Башкирии под колесами автомобилей погибли 12 диких животных

В среднем в регионе фиксируется около 60 дорожно-транспортных происшествий с дикими копытными животными, сообщил замначальника отдела охраны и надзора за использованием объектов животного мира Министерства экологии Башкирии Глеб Егоров.

Обычно в результате аварий животные гибнут, а водители и пассажиры получают травмы различной степени тяжести. К сожалению, редко, но бывают случаи со смертельным исходом среди людей.

Глеб Егоров, замначальника отдела охраны и надзора за использованием объектов животного мира Минэкологии РБ

В региональном министерстве экологии напомнили, что в случае гибели кабана водитель должен будет заплатить 30 тысяч рублей, косули - 40 тысяч рублей, медведя - 60 тысяч рублей, лося - 80 тысяч рублей.

Участникам или свидетелям таких ДТП необходимо сообщить об этом по телефону Единой диспетчерской службы 112, либо по номеру оперативного дежурного Минэкологии РБ +7 (347) 218-04-30.

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