С начала года в Башкирии под колесами автомобилей погибли 12 диких животных

В Башкирии с начала текущего года под колесами транспортных средств погибли пять лосей, шесть косуль и один медведь.
В среднем в регионе фиксируется около 60 дорожно-транспортных происшествий с дикими копытными животными, сообщил замначальника отдела охраны и надзора за использованием объектов животного мира Министерства экологии Башкирии Глеб Егоров.
В региональном министерстве экологии напомнили, что в случае гибели кабана водитель должен будет заплатить 30 тысяч рублей, косули - 40 тысяч рублей, медведя - 60 тысяч рублей, лося - 80 тысяч рублей.
Участникам или свидетелям таких ДТП необходимо сообщить об этом по телефону Единой диспетчерской службы 112, либо по номеру оперативного дежурного Минэкологии РБ +7 (347) 218-04-30.