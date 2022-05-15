С начала года в Башкирии под колесами автомобилей погибли 12 диких животных

Обычно в результате аварий животные гибнут, а водители и пассажиры получают травмы различной степени тяжести. К сожалению, редко, но бывают случаи со смертельным исходом среди людей.

Глеб Егоров, замначальника отдела охраны и надзора за использованием объектов животного мира Минэкологии РБ