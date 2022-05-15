В Башкирии за неделю в ДТП погибли 14 человек

14 человек не стало только на этой неделе в Башкортостане из-за аварий на дорогах. Зарегистрировано полсотни ДТП. Причины разные, среди них и вождение в нетрезвом состоянии. Стать пешеходом после такого, пожалуй, самый оптимистичный сценарий для подобных нарушителей. Однако есть и такие, кого жизнь, видимо, ничем не учит.

Несвязную речь нарушительница пыталась оправдать: якобы алкоголь не причём, дело в приёме лекарств. Женщину на Mazda остановили в Мечетлинском районе. Инспекторов привлёк дым из-под колёс автомобиля во время движения. После стандартной процедуры проверки документов нарушительнице предложили больше не ездить на ручнике и пройти тест на алкоголь. Так её уже везли домой. Когда рассказы о муже якобы из ГАИ закончились, в ход пошли слёзы.

Доказывал, что не пьяный и житель Хайбуллинского района. Освидетельствование в патрульной машине установило состояние алкогольного опьянения, мужчина потребовал перепроверки. В больнице спустя примерно час показатель упал, но всё ещё превышал норму.

А вот нарушитель из деревни Ишкильдино даже словно доволен собой, вердикт об алкогольном опьянении вызывает у мужчины улыбку. Возможно, на тот момент ещё не понимает, что грозит ему уже уголовная ответственность. В прошлом году суд лишил водительских прав, причём тоже за нетрезвую езду.

Воинская вежливость выпившему водителю из Учалинского района быть с сотрудником ГИБДД на одной волне не помогает. Не способна выручить и группа поддержки, с которой, возможно, провёл ночь нетрезвый водитель. Отныне мужчина – пешеход. Автомобиль эвакуировали после колоссального превышения нормы алкоголя в крови.