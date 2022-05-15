Как в Уфе прошел Парад в честь 77-й годовщины Победы

В этом году в шествии, посвященном 77-й годовщине окончания Великой Отечественной, участие приняли полторы тысячи человек. Еще более 20 тысяч наблюдали за происходящим с трибун, не считая огромной армии телезрителей, которые смотрели прямую трансляцию на БСТ. Парад в этом году прошел без военной техники, зато в строю шли конники и сотрудники кинологической службы.
Чеканя шаг под уже традиционную «Вставай страна огромная», военнослужащие выносят флаги и знамена. По одну сторону за происходящим наблюдают парадные расчеты Уфимского гарнизона, с трибун – главные зрители – те, кто застал Великую Отечественную. Теперь это в основном труженики тыла и дети войны. А вот непосредственных участников было уже немного.
Люди, лично пережившие войну, не скрывали свои слезы. Александр Грошенко в 43-м стал самым настоящим сыном полка. Его нашли и взяли с собой солдаты одного из подразделений, с которым он дошел до Берлина, помогая добывать сведения о немецких танках и орудиях.
То, как тяжело давалась им победа, вспоминали и ветераны, каждый из них готовятся справить вековой юбилей.
Строевым шагом вдоль трибун прошли более 1 500 военнослужащих, сотрудников силовых структур, ветеранов боевых действий и курсантов. В этом году сразу несколько заметных отличий: участие в шествии приняли кинологи со своими подопечными и кавалеристы в военной форме тех лет.
По понятным причинам в строю не было действующих военнослужащих инженерной бригады и сотрудников Росгвардии.
В шествии также не участвовала военная техника. Зато были организованы показательные выступления воспитанников спортивных школ и кадетов. Ну а завершился парад традиционным пролетом самолетов малой авиации.
В эти же минуты уже за главным Парадом страны наблюдали и в Москве. В числе зрителей на трибунах Красной площади были и трое приглашенных ветерана из Башкортостана: Владимир Егоров, в 15 лет убежавший на фронт, Тамара Казакова, прошедшая до Кёнигсберга в качестве авиафоторазведчика, а также 100-летний Абдулла Хамзин, который будучи солдатом минометного полка дошел до Берлина.
Из Башкортостана на фронт ушли более 700 тысяч жителей, почти половина из них погибли. Только за минувший год в полку ветеранов Великой Отечественной из Башкортостана стало меньше почти на 100 человек. 9 мая – праздник со слезами на глазах еще и потому, что скоро уже не останется живых очевидцев тех страшных событий.