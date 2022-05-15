Как в Уфе прошел Парад в честь 77-й годовщины Победы

В этом году в шествии, посвященном 77-й годовщине окончания Великой Отечественной, участие приняли полторы тысячи человек. Еще более 20 тысяч наблюдали за происходящим с трибун, не считая огромной армии телезрителей, которые смотрели прямую трансляцию на БСТ. Парад в этом году прошел без военной техники, зато в строю шли конники и сотрудники кинологической службы.

Чеканя шаг под уже традиционную «Вставай страна огромная», военнослужащие выносят флаги и знамена. По одну сторону за происходящим наблюдают парадные расчеты Уфимского гарнизона, с трибун – главные зрители – те, кто застал Великую Отечественную. Теперь это в основном труженики тыла и дети войны. А вот непосредственных участников было уже немного.

В судьбе нашего народа, будущих поколений эта дата – 9 мая 1945 года – запечатлена на века. Мы будем помнить поимённо всех героев-фронтовиков, тружеников тыла, детей войны, равняться на их ратные и трудовые подвиги. И сегодня, когда наши воины, как их прадеды, мужественно сражаются на Украине с нацистами, когда против нашей страны ведётся настоящая экономическая и информационная война, мы должны объединиться. Сомкнуть ряды вокруг Президента страны, Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Выдержать все испытания и победить нацизм. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Люди, лично пережившие войну, не скрывали свои слезы. Александр Грошенко в 43-м стал самым настоящим сыном полка. Его нашли и взяли с собой солдаты одного из подразделений, с которым он дошел до Берлина, помогая добывать сведения о немецких танках и орудиях.

Ходил к немцам, выяснял, где там какая техника есть, где находится. Александр Грошенко

То, как тяжело давалась им победа, вспоминали и ветераны, каждый из них готовятся справить вековой юбилей.

Это святой праздник. Патриотизм сильный у нас был тогда, дружба, любовь к Родине. Поэтому победили. Кашшаф Самигуллин, ветеран Великой Отечественной войны

Праздник, спасший цивилизацию. Мы живем в мире, это прекрасная страна. Анвар Талипов, ветеран Великой Отечественной войны

Строевым шагом вдоль трибун прошли более 1 500 военнослужащих, сотрудников силовых структур, ветеранов боевых действий и курсантов. В этом году сразу несколько заметных отличий: участие в шествии приняли кинологи со своими подопечными и кавалеристы в военной форме тех лет.

По понятным причинам в строю не было действующих военнослужащих инженерной бригады и сотрудников Росгвардии.

Наши солдаты сейчас на примере своих дедов показывают героизм на борьбе с новым нацизмом. Надеюсь и уверена, что у нас будет вторая победа. Лиза Агадуллина, народный учитель Башкортостан

В шествии также не участвовала военная техника. Зато были организованы показательные выступления воспитанников спортивных школ и кадетов. Ну а завершился парад традиционным пролетом самолетов малой авиации.

Мы сразу попали в оккупацию, сырую картошку ели. Я не могла смотреть по телевизору, наплакалась. Вера Мухаметзянова

В эти же минуты уже за главным Парадом страны наблюдали и в Москве. В числе зрителей на трибунах Красной площади были и трое приглашенных ветерана из Башкортостана: Владимир Егоров, в 15 лет убежавший на фронт, Тамара Казакова, прошедшая до Кёнигсберга в качестве авиафоторазведчика, а также 100-летний Абдулла Хамзин, который будучи солдатом минометного полка дошел до Берлина.

Все это смотрели, слезы шли. Увидеть такое! Очень сердечное настроение. Посмотреть на нашу армию. Ну неужели кто-то может Россию победить с такой армией! Тамара Казакова, ветеран Великой Отечественной войны