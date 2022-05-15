Как в Башкирии поддерживают победителей и призеров школьных олимпиад

Поднялись с 35 на десятое место буквально за два года. По количеству победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников Башкортостан продолжает улучшать позиции. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил Радий Хабиров. Также Глава напомнил о мерах поддержки, которые предусмотрены в нашей республике для юных талантов.
Процесс сжигания магния. Именно к такой химической реакции прибегали в старинные времена фотографы, чтобы получить эффект вспышки и хороший снимок. А это уже разложение пероксида водорода под действием катализатора. Таких зрелищных, но в тоже время простых опытов на Всероссийской олимпиаде школьников Вадиму Харисову ставить не пришлось. Задания там были намного сложнее. Два тура теоретических и третий этап – практический.
В итоге ученик девятого класса Республиканского инженерного лицея-интерната Вадим Харисов стал абсолютным победителем на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по химии среди своих сверстников. Желание стать лучшим и упорство, а также старания учителей и наставников дали результат.
Работоспособность и трудолюбие ученика, индивидуальный подход наставника, активность родителей – вот главные составляющие успеха. Но есть еще одна важная деталь, считают в лицее, – это поддержка государства, в том числе материальная. В 2018 году в Башкортостане приняли концепцию по развитию и сопровождению одаренных детей и молодых талантов.
Победители Всероссийской олимпиады школьников, равно как и их наставники, получают премию Главы республики в размере 100 тысяч рублей. Призеры – по 60 тысяч. Также в течение одного учебного года талантливые ребята получают ежемесячную стипендию по три тысячи рублей. Кроме этого, победители и призеры всероссийской олимпиады могут без экзаменов поступить в любой вуз страны.
Если раньше один-два, в прошлом году семь, а в этом уже девять абсолютных победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Принятая в Башкортостане концепция по поддержке молодых талантов дает свои плоды. И 10-е место по количеству призеров и чемпионов среди регионов далеко не предел.