Как в Башкирии поддерживают победителей и призеров школьных олимпиад

Поднялись с 35 на десятое место буквально за два года. По количеству победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников Башкортостан продолжает улучшать позиции. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил Радий Хабиров. Также Глава напомнил о мерах поддержки, которые предусмотрены в нашей республике для юных талантов.

Процесс сжигания магния. Именно к такой химической реакции прибегали в старинные времена фотографы, чтобы получить эффект вспышки и хороший снимок. А это уже разложение пероксида водорода под действием катализатора. Таких зрелищных, но в тоже время простых опытов на Всероссийской олимпиаде школьников Вадиму Харисову ставить не пришлось. Задания там были намного сложнее. Два тура теоретических и третий этап – практический.

Уже на третий день олимпиады был экспериментальный тур, мы работали в лаборатории, где 9-м классам нужно было качественно определить вещества, которые находились в пробирке. Вадим Харисов, ученик Республиканского инженерного лицея-интерната

В итоге ученик девятого класса Республиканского инженерного лицея-интерната Вадим Харисов стал абсолютным победителем на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по химии среди своих сверстников. Желание стать лучшим и упорство, а также старания учителей и наставников дали результат.

За победой олимпиадников на столь высоком уровне стоит очень большая кропотливая системная работа. Я как ученик Агадуллиной Лизы Киямовны сам прошел весь путь подготовки к олимпиадам. Это и воскресные школы, это и учебно-тренировочные сборы. Это летние и осенние каникулярные школы, это систематическая еженедельная кропотливая работа. Айнур Гумеров, учитель химии Республиканского инженерного лицея-интерната

Работоспособность и трудолюбие ученика, индивидуальный подход наставника, активность родителей – вот главные составляющие успеха. Но есть еще одна важная деталь, считают в лицее, – это поддержка государства, в том числе материальная. В 2018 году в Башкортостане приняли концепцию по развитию и сопровождению одаренных детей и молодых талантов.

В 2018 году Главой Башкортостана Радием Фаритовичем Хабировым учреждены премии призерам и победителям олимпиад. Это всероссийская олимпиада школьников, ее заключительный этап. Ильдар Мавлетбердин, первый заместитель министра образования и науки Республики Башкортостан

Победители Всероссийской олимпиады школьников, равно как и их наставники, получают премию Главы республики в размере 100 тысяч рублей. Призеры – по 60 тысяч. Также в течение одного учебного года талантливые ребята получают ежемесячную стипендию по три тысячи рублей. Кроме этого, победители и призеры всероссийской олимпиады могут без экзаменов поступить в любой вуз страны.

У нас очень эффективно сложилась система, которая работает на выявление детей. Сейчас у всех детей республики есть возможность поучаствовать и проявить себя, показать свой талант, чтобы система работала качественно и у всех были эти возможности. Тимур Маннанов, руководитель Ассоциации наставников олимпиадного движения