Жителя Башкирии, жестоко избившего продавца, приговорили к четырем годам колонии

Все произошло в далеком 2016 году в Бирске. Мужчина напал на продавца местного магазина - сначала он ударил женщину по лицу, после чего несколько раз кулаком и ногой в область головы. Злоумышленник забрал почти 11 тысяч рублей и скрылся.