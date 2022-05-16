Жителя Башкирии, жестоко избившего продавца, приговорили к четырем годам колонии

За избиение продавца и разбой суд вынес приговор 30-летнему жителю Балтачевского района Башкирии. Об этом рассказали в пресс-службе Бирского межрайонного суда.
Все произошло в далеком 2016 году в Бирске. Мужчина напал на продавца местного магазина - сначала он ударил женщину по лицу, после чего несколько раз кулаком и ногой в область головы. Злоумышленник забрал почти 11 тысяч рублей и скрылся.
Врачи диагностировали у пострадавшей закрытую ЧМТ, раны головы, сотрясение мозга, кровоподтеки туловища и гематомы области головы слева.
Свою вину мужчина признал полностью. Его приговорили к 4 годам лишения свободы.