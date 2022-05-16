В Башкирии пообещали грозы и град

16 и 17 в мая в Башкирии метеорологи прогнозируют ухудшение погоды. Первый день рабочей недели начнется с дождей, гроз, града и сильного ветра.

Сегодня, 16 мая, в Башкортостан придут кратковременные дожди, локально ожидается град, местами грозы. Местами днем шквалистое усиление ветра. Дневная температура воздуха составит от +12 до +17°.