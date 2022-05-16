Учительница из Уфы выиграла на Всероссийском конкурсе 600 тысяч рублей

Кроме того, Юлия Садыкова стала обладательницей дипломов в номинациях конкурса «Харизматичный оратор», «Вовлекающий сценарий», «Без прошлого нет будущего», «За креативность и артистизм» и «Медийный учитель», а также спецноминации от издания «ЭдЭксперт».