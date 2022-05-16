Учительница из Уфы выиграла на Всероссийском конкурсе 600 тысяч рублей

Учитель обществознания и истории одной из уфимских частных школ Юлия Садыкова одержала победу на II Всероссийском конкурсе «Вклад Учителя». Финал конкурса прошел в Москве вчера, 15 мая.
По итогам трех этапов Юлия Садыкова набрала максимальное количество баллов и получила призовой сертификат на 600 000 рублей.
Кроме того, Юлия Садыкова стала обладательницей дипломов в номинациях конкурса «Харизматичный оратор», «Вовлекающий сценарий», «Без прошлого нет будущего», «За креативность и артистизм» и «Медийный учитель», а также спецноминации от издания «ЭдЭксперт».
Участники творческих соревнований со всей России делали видеоролики на тему «Моя школа в 22 веке», разрабатывали сценарий образовательного события, сразились в «учительском баттле» и представили жюри свои стендап-выступления.
Фото:Ильмир Шавалиев.