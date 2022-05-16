Появились подробности ДТП в Дюртюлинском районе Башкирии, в котором погибли трое парней

Вчера, в Дюртюлинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП, унесшее жизни троих человек. В ГИБДД рассказали подробности трагедии.
Авария произошла недалеко от села Ярмино. Столкнулись автомобиль Lada Granta под управлением 20-летнего парня и грузовик КАМАЗ, которым управлял 48-летний житель Нижегородской области.
Водитель легковушки и его пассажиры, двое 19-летних парней, скончались на месте трагедии. В ходе проверки сотрудники ГИБДД выяснили, что у водителя "Гранты" отсутствует водительское удостоверение.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Фото и видео: ГИБДД по РБ.