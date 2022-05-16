В Башкирии муниципалитетам выделили около 1,5 млрд рублей на коммунальную технику

В 2022 году для городов и районов Башкирии было выделено 1,432 млрд рублей на закупку коммунальной техники. Об этом сообщила сегодня, 16 мая, и.о. министра ЖКХ Ирина Голованова на оперативном совещании правительства в ЦУРе республики.
Выделенные из бюджета средства были распределены между муниципалитетами в зависимости от площадей и объёмов необходимых работ для выполнения.
Исходя из своих потребностей и лимитов выделенных средств, муниципалитеты планируют приобрести 239 единиц техники (132 единицы производства Белоруссии, остальные - российского производства). Таким образом, эксплуатация и ремонт техники не должны вызвать сложностей. С 10 апреля в Башкирию уже поступило 60 единиц техники. Остальная будет поставлена в соответствии с намеченной дорожной картой.
В дополнение к этому, ряд муниципальных образований приобретают технику еще и за счет средств местных бюджетов. Так, Уфа приобрела девять автомобилей «Урал» со шнекороторными установками, три автомобиля приобрел Уфимский район, Стерлитамак ежегодно покупает 2-3 единицы техники (за счет призовых средств республиканского конкурса по благоустройству) и т.д. Благодаря этим закупкам с 2019 года парк коммунальной техники в республике вырос на 44%, что привело к повышению качества выполняемых работ по благоустройству.
Фото: ИА Башинформ.