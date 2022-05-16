В Башкирии муниципалитетам выделили около 1,5 млрд рублей на коммунальную технику

В дополнение к этому, ряд муниципальных образований приобретают технику еще и за счет средств местных бюджетов. Так, Уфа приобрела девять автомобилей «Урал» со шнекороторными установками, три автомобиля приобрел Уфимский район, Стерлитамак ежегодно покупает 2-3 единицы техники (за счет призовых средств республиканского конкурса по благоустройству) и т.д. Благодаря этим закупкам с 2019 года парк коммунальной техники в республике вырос на 44%, что привело к повышению качества выполняемых работ по благоустройству.