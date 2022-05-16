В Башкирии при пожаре в бане пострадал 70-летний пенсионер

Сегодня, 16 мая, ночью в Стерлитамакском районе произошёл крупный пожар. Подробности инцидента сообщает ИА «Башинформ».

Инцидент произошёл в селе Заливное. На улице Школьной огнём охватило банный комплекс «Водопад». Возгорание повредило отдельно стоящее одноэтажное здание. Оно было обшито профнастилом.

В результате случившегося пострадал 70-летний мужчина. Его доставили в больницу, где врачи диагностировали у пострадавшего острое ингаляционное отравление продуктами горения. Состояние пенсионера оценивается как средней степени тяжести. Причины возгорания предстоит выяснить.