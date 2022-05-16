В Башкирии работник завода упал в серную кислоту

Гострудинспекция Башкирии рассказала о завершении расследования несчастного случая, который произошёл на территории Белорецкого металлургического комбината.

21 января в цехе легированной проволоки пострадал 55-летний рабочий. На площадке на высоте 4,6 метров находилась металлическая конструкция для обслуживания бака с серной кислотой.

В злополучный день электромонтер был направлен заменить вышедшую из строя лампу над баком. К сожалению, под весом рабочего металлический лист над серной кислотой прогнулся – мужчина упал с высоты прямо на участок земли, который отведен для скапливания излишков кислоты.

Рабочий получил тяжелые травмы, среди которых химический ожог туловища и ног. После расследования выяснилось, что вся металлическая конструкция над баком имеет изношенность в 100%.