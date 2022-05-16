Каждый миллиметр дороги на Южном въезде в Уфу должен быть идеальным – Радий Хабиров

Такое заявление сделал на оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров. Глава Башкортостана потребовал ответственно подойти к работам по озеленению газонов.
В республике в текущем сезоне будет построено 87 км дорог, а также восемь мостов и путепроводов. Финансирование Дорожного фонда Башкортостана составит более 31 млрд рублей.
Также на оперативном совещании обсудили закупку коммунальной техники для муниципалитетов. На эти цели республика выделит в этом году около 1,5 млрд рублей. 500 млн из этой суммы получила Уфа.