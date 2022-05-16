Каждый миллиметр дороги на Южном въезде в Уфу должен быть идеальным – Радий Хабиров

Такое заявление сделал на оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров. Глава Башкортостана потребовал ответственно подойти к работам по озеленению газонов.

В республике в текущем сезоне будет построено 87 км дорог, а также восемь мостов и путепроводов. Финансирование Дорожного фонда Башкортостана составит более 31 млрд рублей.

Активнее продолжайте разметку. Зима прошла, погодные условия сейчас позволяют. Вы знаете, что я очень серьезно отношусь к содержанию дорог. Очень вас прошу обращать на это внимание. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан