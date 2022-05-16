В Башкирии осудили молодого мотоциклиста, который насмерть сбил 10-летнюю девочку

Как сообщает прокуратура РБ, в июле прошлого года поздно вечером молодой человек на мотоцикле наехал на 10-летнюю девочку, которая передвигалась на электросамокате. С места происшествия виновник ДТП скрылся. Пострадавшего ребёнка доставили в больницу, но через несколько дней девочка скончалась.

По словам водителя, на дорогу резко выехала машина, которая ослепила его фарами. Именно поэтому он не заметил 10-летнюю девочку на самокате. Она гуляла на улице с 14-летним братом. Парня признали виновным в смерти ребёнка и приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии-поселении. Также его лишили прав на 2 года и 10 месяцев. При этом прокуратура решением суда недовольна и намерена требовать ужесточения наказания.