В Башкирии повторную прививку от COVID-19 сделали 478 298 человек

Повторную прививку от COVID-19 за прошедшую неделю сделали больше 20 тысяч человек. Всего ревакцинацию прошли 478 298 жителей республики. Прививку необходимо получить тем, кто иммунизировался от коронавируса или переболел им полгода назад.
Процедура проводится стандартно после посещения кабинета терапевта, который выписывает допуск к вакцинации. Со слов медработников, привитые один раз не приобретают пожизненный иммунитет. Ревакцинация же предотвращает повторное заболевание, при этом снижение иммунитета отдельного человека приводит к снижению коллективного.