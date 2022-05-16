В Башкирии повторную прививку от COVID-19 сделали 478 298 человек

Можно проводить любой зарегистрированной вакциной. Вакцинироваться моно в прививочном кабинете по месту проживания, также можно сделать прививку в нашем центре.

Гюзель Габитова, заведующая отделом Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями