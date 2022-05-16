В Башкирии беременная многодетная мама напала на полицейского

В Стерлитамаке перед судом предстала 39-летняя местная жительница. Её обвинили в применении насилия и оскорблении представителя власти.

5 сентября прошлого года женщина в состоянии алкогольного опьянения запрыгнула на полицейского, укусила его за плечо, а после ударила ногой в живот. Инцидент произошёл у торгового центра «Фабри». Сотрудник полиции получил кратковременное расстройство здоровья.

Оказалось, женщина была беременна, а также уже воспитывает двух несовершеннолетних детей. Свою вину она признала частично, а в зале суда принесла извинения полицейскому. Её оштрафовали на 11 тысяч рублей, а также поручили выплатить пострадавшему 10 тысяч рублей.