Студенты из Башкирии примут участие в летней спартакиаде «Юность России»

В первой спартакиаде, которая проводилась на базе нашего учебного заведения, мы заняли первое место. Во второй спартакиаде мы не принимали участие. В третьей спартакиаде мы заняли 20 место. Команда была неполная. В этом году у нас полный состав, есть поддержка.

Мидхат Мусакаев, председатель физкультурно-спортивного объединения «Юность России» по Республике Башкортостан