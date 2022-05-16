Студенты из Башкирии примут участие в летней спартакиаде «Юность России»

Студенческая сборная Башкирии отправилась на IV Всероссийскую летнюю Спартакиаду «Юность России». Она проводится среди учащихся образовательных профессиональных организаций.
Прошла торжественная встреча сборной с руководством Министерства образования и науки, и министерства спорта республики. Соревнования пройдут в Ореле с 18 по 23 мая. Участники будут соревноваться в волейболе, баскетболе, легкой атлетике, бадминтоне, настольном теннисе и других видах спорта. Всего в 11 дисциплинах. Возраст спортсменов – 16-19 лет.