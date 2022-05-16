Студенты из Башкирии примут участие в летней спартакиаде «Юность России»

Студенческая сборная Башкирии отправилась на IV Всероссийскую летнюю Спартакиаду «Юность России». Она проводится среди учащихся образовательных профессиональных организаций.

Прошла торжественная встреча сборной с руководством Министерства образования и науки, и министерства спорта республики. Соревнования пройдут в Ореле с 18 по 23 мая. Участники будут соревноваться в волейболе, баскетболе, легкой атлетике, бадминтоне, настольном теннисе и других видах спорта. Всего в 11 дисциплинах. Возраст спортсменов – 16-19 лет.

В первой спартакиаде, которая проводилась на базе нашего учебного заведения, мы заняли первое место. Во второй спартакиаде мы не принимали участие. В третьей спартакиаде мы заняли 20 место. Команда была неполная. В этом году у нас полный состав, есть поддержка.

Мидхат Мусакаев, председатель физкультурно-спортивного объединения «Юность России» по Республике Башкортостан
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