В Башкирии задержали мужчину, который приставал к 12-летней девочке

В Стерлитамаке был задержан 34-летний житель Аургазинского района. Мужчину обвинили в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней.
По версии следствия, инцидент произошёл 14 мая. В продуктовом магазине мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил развратные действия в отношении 12-летней девочки. Ребёнок рассказала о случившемся родителям, которые поспешили обратиться в полицию.
Был проведен ряд неотложных следственных мероприятий, благодаря которым удалось установить личность предполагаемого злоумышленника. Мужчину задержали в квартире его брата. Решается вопрос об избрании меры пресечения, а расследование случившегося продолжается.