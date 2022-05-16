В Башкирии задержали мужчину, который приставал к 12-летней девочке

В Стерлитамаке был задержан 34-летний житель Аургазинского района. Мужчину обвинили в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней.

По версии следствия, инцидент произошёл 14 мая. В продуктовом магазине мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил развратные действия в отношении 12-летней девочки. Ребёнок рассказала о случившемся родителям, которые поспешили обратиться в полицию.