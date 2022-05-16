В детских лагерях будет действовать одно ковидное ограничение

Несмотря на то, что пандемия с каждым днем сбавляет обороты, существуют определенные ограничения. Летом 2022 года в детских лагерях республики будет действовать одно ограничение.

Сотрудники организаций, где дети будут находиться круглосуточно, должны быть обследованы на коронавирус. Кроме того, детские лагеря подвергнутся обработке от клещей и грызунов, которые являются переносчиками серьезных заболеваний.