Закупка коммунальной техники и районные фестивали: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Башкортостан уже начал подготовку к следующей зиме. В республике выделят около 1,5 млрд рублей на закупку коммунальной техники. Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве заявил, что муниципалитетам помогут с обновлением автопарка, а администрации должны сформировать штат работников.

К следующей зиме коммунальщики будут более подготовлены. Радий Хабиров объявил, с чего начать. Республика закупит коммунальную технику на 1,5 млрд рублей. Большая часть средств направлена на приобретение машин для муниципалитетов с административным центром в городе, в том числе 500 миллионов рублей – для нужд Уфы. Парк коммунальной техники уже удалось обновить и увеличить его на 44 процента. Это позволит сократить сроки уборки территорий.

Среди приоритетов, конечно, техника. Нам еще нужно закупить технику. Мы же не знаем, какая зима опять будет. А всех коллег, глав муниципалитетов, я вновь прошу, чтобы вы уже начинали готовиться к зиме. Коллеги, все помните, в этом году насколько сокрушительной критике подвергались многие главы, команда Уфы, потому что и гололед был, и люди падали. Потому что не должным образом убирали. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В этом году за счет средств бюджета закуплено 279 единиц техники на сумму 475 млн рублей. Экономия в ходе конкурсных процедур на сумму более 45 млн рублей будет направлена на строительство снегоплавильной станции. Ирина Голованова, и. о. министра ЖКХ Республики Башкортостан

На оперативном совещании также обсудили ремонт и реконструкцию дорог, на которые в этом году направят более 31 мдрд рублей. На федеральных трассах, которые проходят по территории Башкортостана, установили видеокамеры для фиксации нарушений правил дорожного движения. Благодаря этим и другим мерам удалось снизить число погибших на 70%. Еще одна тема обсуждения – поддержка отрасли сельского хозяйства. Радий Хабиров предложил увязать государственную поддержку сельхозтоваропроизводителям с показателями закупки ими новой техники.

Они потом придут к нам за помощью, давайте будем увязывать, сколько они закупают технику, надо просто объяснять. Я понимаю, что это такой вопрос, но мы же всегда плечо подставляем. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава Башкортостана предложил в каждом муниципалитете проводить фестивали, которые бы прославляли весь район. Это бы позволило развивать туризм и в целом экономику региона. После рабочей поездки в выходные в Баймакский район Радий Хабиров озвучил идею организации там фестиваля в честь башкирских лошадей.

Мы хотим учредить там фестиваль, посвященный башкирской лошади. Это не столько спорт, это гораздо шире. Это образ жизни, спорт, наука, это все связано с кумысоделием, это связано с производством каких-то сувениров и так далее. Это большой фестиваль Баймака должен быть. Но при этом я просил, чтобы в каждом муниципалитете был свой фестиваль. Это и экономика, и туризм, и лицо муниципалитета. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан