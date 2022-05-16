Закупка коммунальной техники и районные фестивали: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Башкортостан уже начал подготовку к следующей зиме. В республике выделят около 1,5 млрд рублей на закупку коммунальной техники. Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве заявил, что муниципалитетам помогут с обновлением автопарка, а администрации должны сформировать штат работников.
К следующей зиме коммунальщики будут более подготовлены. Радий Хабиров объявил, с чего начать. Республика закупит коммунальную технику на 1,5 млрд рублей. Большая часть средств направлена на приобретение машин для муниципалитетов с административным центром в городе, в том числе 500 миллионов рублей – для нужд Уфы. Парк коммунальной техники уже удалось обновить и увеличить его на 44 процента. Это позволит сократить сроки уборки территорий.
На оперативном совещании также обсудили ремонт и реконструкцию дорог, на которые в этом году направят более 31 мдрд рублей. На федеральных трассах, которые проходят по территории Башкортостана, установили видеокамеры для фиксации нарушений правил дорожного движения. Благодаря этим и другим мерам удалось снизить число погибших на 70%. Еще одна тема обсуждения – поддержка отрасли сельского хозяйства. Радий Хабиров предложил увязать государственную поддержку сельхозтоваропроизводителям с показателями закупки ими новой техники.
Глава Башкортостана предложил в каждом муниципалитете проводить фестивали, которые бы прославляли весь район. Это бы позволило развивать туризм и в целом экономику региона. После рабочей поездки в выходные в Баймакский район Радий Хабиров озвучил идею организации там фестиваля в честь башкирских лошадей.
Темпы строительства в Башкортостане высокие. За первые четыре месяца года построены и введены в эксплуатацию 1 млн квадратных метров жилья, что почти на 11% больше, чем за тот же период прошлого года. Но ситуация с возведением школы в селе Старый Сибай вызвала критику. Радий Хабиров пригрозил сделать кадровые выводы по главе Минстроя в случае срыва сроков сдачи образовательного учреждения. По вине недобросовестного генподрядчика открытие вновь пришлось перенести.