«Не забыли свой язык и культуру»: как живут башкиры в Узбекистане

Делегация республики встретится с башкирской диаспорой в Узбекистане. Для местных жителей это долгожданное событие. Как готовятся уроженцы Башкортостана к встрече со своими земляками?

Зульфия Рахимова уже 33 года живёт в Узбекистане. Но о своей Родине не забывает, старается приезжать в Башкортостан по возможности. Выпускница 20-й уфимской башкирской гимназии и в Ташкенте делает многое для того, чтобы дети и внуки не забывали родной язык и культуру.

Скучаем по Родине своей. Тут встречаемся с земляками, проводим праздники, сабантуй, поем, пляшем. Хотим, чтобы наши дети изучали тут башкирский язык. Привезем алифба и как факультатив в школе будем преподавать. Зульфия Рахимова, жительница г. Ташкента

В Узбекистане проживают порядка 30 тысяч башкир. И основные мероприятия для земляков на регулярной основе проводит Башкирской общественно-культурный центр имени Ахмет-Заки Валиди. В этом году организация отметит 30-летие своего существования.

Башкирия нас поддерживает, курултай башкир присылает национальные костюмы, музыкальные инструменты и литературу, компьютеры. Ринат Гуляев, председатель совета Башкирского общественно-культурного центра

За 30 лет Башкирского культурного центра имени Валиди в Узбекистане выросло уже новое поколение, которое не забыло свой язык, свою культуру. И это очень важно. Михаил Вождаев, руководитель представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан

Узбекистан – многонациональная страна. И одним из символов дружбы народов является памятник Шаахмеду Шамахмудову и его жене Бахри Акрамовой. Во время Великой Отечественной войны супруги, работавшие кузнецами, взяли на воспитание 15 детей разных национальностей, потерявших своих родителей. После войны усыновили ещё троих малышей. Члены башкирской диаспоры возложили цветы к монументу многодетной семье, установленному перед Дворцом дружбы народов в самом центре Ташкента.

Уроженцы республики с нетерпением ждут встречи со своими земляками. Каждый приезд делегации Башкортостана – большой праздник. И пусть многие живут в Узбекистане десятилетиями, о своих корнях никто не забывает.

Главная колыбель – это семья, и мы все свои обычаи передаем нашим детям. Мы чтим традиции своих предков, уважаем обычаи Узбекистана, потому что он стал нашей второй Родиной, а для наших детей является первой Родиной, потому что они тут родились. Ралия Карипова, жительница г. Ташкента

Настоящая башкирская юрта – гордость выходцев из Башкортостана. Вдали от Родины именно здесь они возвращаются к своим истокам, рассказывают о башкирских обычаях и традициях своим гостям. Экспонаты, представленные внутри, тоже уникальные, например, коврам ручной работы больше ста лет.