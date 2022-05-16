«Не забыли свой язык и культуру»: как живут башкиры в Узбекистане

Делегация республики встретится с башкирской диаспорой в Узбекистане. Для местных жителей это долгожданное событие. Как готовятся уроженцы Башкортостана к встрече со своими земляками?
Зульфия Рахимова уже 33 года живёт в Узбекистане. Но о своей Родине не забывает, старается приезжать в Башкортостан по возможности. Выпускница 20-й уфимской башкирской гимназии и в Ташкенте делает многое для того, чтобы дети и внуки не забывали родной язык и культуру.
В Узбекистане проживают порядка 30 тысяч башкир. И основные мероприятия для земляков на регулярной основе проводит Башкирской общественно-культурный центр имени Ахмет-Заки Валиди. В этом году организация отметит 30-летие своего существования.
Узбекистан – многонациональная страна. И одним из символов дружбы народов является памятник Шаахмеду Шамахмудову и его жене Бахри Акрамовой. Во время Великой Отечественной войны супруги, работавшие кузнецами, взяли на воспитание 15 детей разных национальностей, потерявших своих родителей. После войны усыновили ещё троих малышей. Члены башкирской диаспоры возложили цветы к монументу многодетной семье, установленному перед Дворцом дружбы народов в самом центре Ташкента.
Уроженцы республики с нетерпением ждут встречи со своими земляками. Каждый приезд делегации Башкортостана – большой праздник. И пусть многие живут в Узбекистане десятилетиями, о своих корнях никто не забывает.
Настоящая башкирская юрта – гордость выходцев из Башкортостана. Вдали от Родины именно здесь они возвращаются к своим истокам, рассказывают о башкирских обычаях и традициях своим гостям. Экспонаты, представленные внутри, тоже уникальные, например, коврам ручной работы больше ста лет.
Вечером в концертном зале дворца искусств «Туркистон» артисты Башгосфилармонии и народного танцевального ансамбля имени Файзи Гаскарова дадут большой праздничный концерт. К выступлению готовятся и теперь уже местные жители. Пусть дети и родились в Узбекистане, но свои народные песни и танцы, башкирские обычаи и обряды они не забывают.