Многопрофильная команда специалистов из Башкирии приступила к работе в ЛНР

Врачи, дорожники и коммунальщики из Башкортостана начали работу в городе Красный Луч Луганской Народной Республики. Впервые специалисты приехали такой многопрофильной командой в составе с гуманитарной колонной. Там они пробудут месяц. Дорожники положат новый асфальт, коммунальщики построят детские площадки для малышей. Медики в этот раз приехали ещё и с передвижной поликлиникой.
Операцию хирург проводил, что называется, с колёс. Медики из Башкортостана прибыли в Красный Луч вечером, и уже ночью им пришлось брать в руки скальпель. Женщина мучилась от сильной боли. Выяснилось – аппендицит. Вырезали. Работа для профессионалов рядовая, но вот врачей не хватает.
Впервые медики приехали вместе с конвоем гуманитарной помощи. 23 врача, 17 медсестёр и фельдшеров. В составе и передвижная поликлиника. В колонне 4 модуля: для диспансеризации, кардиологический, стоматологический и педиатрический.
Приехали не только ставить на ноги, но и восстанавливать то, что под ногами – помогать поехали дорожники и коммунальщики.
Именно 11 и 12 мая в Донецкую и Луганскую народные республики выезжали гуманитарки из разных регионов. В эти даты отмечались Дни независимости. Вероятно, жители хотели бы получить в подарок настоящую свободу. Однако пока приходится получать поддержку от других. И хоть число жителей уменьшается едва ли не ежедневно, тем, кто остался на Родине, хотят помочь, в первую очередь, такие же обычные люди. В этот раз это медики, строители и дорожники.