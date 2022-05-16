Многопрофильная команда специалистов из Башкирии приступила к работе в ЛНР

Врачи, дорожники и коммунальщики из Башкортостана начали работу в городе Красный Луч Луганской Народной Республики. Впервые специалисты приехали такой многопрофильной командой в составе с гуманитарной колонной. Там они пробудут месяц. Дорожники положат новый асфальт, коммунальщики построят детские площадки для малышей. Медики в этот раз приехали ещё и с передвижной поликлиникой.

Операцию хирург проводил, что называется, с колёс. Медики из Башкортостана прибыли в Красный Луч вечером, и уже ночью им пришлось брать в руки скальпель. Женщина мучилась от сильной боли. Выяснилось – аппендицит. Вырезали. Работа для профессионалов рядовая, но вот врачей не хватает.

Собирались как на фронт. Настрой замечательный, встретили нас как дорогих гостей. Вся усталость пропала. Не успев заехать на места, все уже спрашивали, когда приступим к работе. Руслан Ахмадуллин, руководитель группы медработников от Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, главный врач поликлиники №43 г. Уфы

Впервые медики приехали вместе с конвоем гуманитарной помощи. 23 врача, 17 медсестёр и фельдшеров. В составе и передвижная поликлиника. В колонне 4 модуля: для диспансеризации, кардиологический, стоматологический и педиатрический.

Приехали не только ставить на ноги, но и восстанавливать то, что под ногами – помогать поехали дорожники и коммунальщики.

Работы предостаточно – на года. Но все возможно восстановить. Вадим Ханов, начальник участка Бирского ДРСУ

Удивлены, что прекрасно встретили, спасибо. Амир Ардаширов, водитель