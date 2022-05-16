В Уфе молодой парень украл ящик с рассадой

В отдел полиции Уфы поступило заявление о грабеже из цветочного магазина. Полиция быстро установила личность подозреваемого, так как рядом с магазином находились камеры видеонаблюдения.

Подозреваемый похитил ящик с рассадой в тот момент, когда проходил мимо. Недолго думая, парень схватил краденое и убежал. Сотруднице магазина не удалось задержать злоумышленника.