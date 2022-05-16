В Уфе может появиться производство катализаторов для арктического дизельного топлива

В Башкортостане могут наладить производство катализаторов, необходимых для получения арктического дизельного топлива. Над этим проектом сейчас трудятся ученые Института нефтехимии и катализа Уфимского научного центра РАН. Одно из главных преимуществ технологии в том, что она не подразумевает использование драгоценных металлов.
На рентгеновском дифрактометре изучают структуру синтезированных катализаторов. То есть материалов, которые нужны для ускорения химического процесса. А в этом помещении уфимские учёные исследуют углеводородный состав компонентов непосредственно уже топлива, изготовленного с использованием новых катализаторов.
Уфимские учёные предлагают использовать каталитическую систему, устойчивую к высокому содержанию серы, без применения платины и палладия, что является серьезным преимуществом. Их разработка в перспективе может позволить полностью отказаться от зарубежных технологий получения низкотемпературного топлива.
Руководители Института нефтехимии и катализа уверены, что с таким коллективом они смогут осуществить задуманное. Тем более лаборатории оснащены по последнему слову техники. К примеру, через суперсовременный электронный микроскоп можно увидеть объекты размером от одного нанометра. Именно на этом оборудовании изучают структуру цеолитов, на основе которых и были разработаны катализаторы для получения низкотемпературного топлива.
В ближайшей перспективе промышленное производство катализаторов ученые планируют внедрить на одном из ишимбайских заводов, а саму технологию получения арктического топлива реализовать на нефтеперерабатывающих предприятиях республики.