В Уфе может появиться производство катализаторов для арктического дизельного топлива

В Башкортостане могут наладить производство катализаторов, необходимых для получения арктического дизельного топлива. Над этим проектом сейчас трудятся ученые Института нефтехимии и катализа Уфимского научного центра РАН. Одно из главных преимуществ технологии в том, что она не подразумевает использование драгоценных металлов.

На рентгеновском дифрактометре изучают структуру синтезированных катализаторов. То есть материалов, которые нужны для ускорения химического процесса. А в этом помещении уфимские учёные исследуют углеводородный состав компонентов непосредственно уже топлива, изготовленного с использованием новых катализаторов.

Нами получены уже первые опытные образцы катализатора и на них получены перспективные образцы низкозастывающего топлива. Это топливо полностью соответствует ГОСТ, который предъявляется к арктическим и зимним сортам дизельного топлива, то есть его можно эксплуатировать при температурах минус 50 градусов и более. Марат Аглиуллин, старший научный сотрудник лаборатории приготовления катализаторов

Уфимские учёные предлагают использовать каталитическую систему, устойчивую к высокому содержанию серы, без применения платины и палладия, что является серьезным преимуществом. Их разработка в перспективе может позволить полностью отказаться от зарубежных технологий получения низкотемпературного топлива.

У нас в России существуют такие установки, но установки закуплены по импорту, и закуплены одновременно и катализаторы, а производство этих катализаторов в России отсутствует и в ближайшее время не планировалось. Собственно говоря, решением этой проблемы мы и занимаемся. Борис Кутепов, заведующий лабораторией приготовления катализаторов

Руководители Института нефтехимии и катализа уверены, что с таким коллективом они смогут осуществить задуманное. Тем более лаборатории оснащены по последнему слову техники. К примеру, через суперсовременный электронный микроскоп можно увидеть объекты размером от одного нанометра. Именно на этом оборудовании изучают структуру цеолитов, на основе которых и были разработаны катализаторы для получения низкотемпературного топлива.

Вообще цеолиты – это такой универсальный материал естественного или искусственного происхождения, пористый, и когда он меняет размер пор, вы можете катализировать, то есть ускорять различные реакции. Денис Сабиров, директор Института нефтехимии и катализа УФИЦ РАН