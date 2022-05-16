ФК «Уфа» сыграет с казанским «Рубином» в заключительном туре сезона

Всё или ничего. Вопрос о сохранении прописки футбольного клуба «Уфа» в Российской премьер-лиге решится в Казани. 21 мая подопечные Алексея Стукалова сыграют в заключительном туре сезона с «Рубином». При каких раскладах «Уфа» останется в элитном дивизионе России напрямую, а в каком случае отправится в стыки?
Без победы над «Арсеналом» этого материала бы не было. Футболисты «Уфы» в игре 29-го тура РПЛ набрали важнейшие три очка и отправили тульский клуб в дивизион ниже. Но матч получился для «Уфы» хорошим не только с точки зрения результата, но и качества игры. Большое количество моментов воплотилось в два забитых гола.
Многое в судьбе «Уфы» решалось в ещё одном матче тура, где «Урал» встречался с «Рубином». Команда из Екатеринбурга разгромила гостей из Казани со счётом 3:0 и обезопасила себя от прямого вылета. Теперь матч 21-го мая между «Рубином» и «Уфой», командами, которые занимают четырнадцатую и пятнадцатую строчку в чемпионате, станет главным финалом сезона в борьбе за выживание.
Из-за плотности в турнирной таблице итоговые расклады могут быть совсем разные. В случае поражений «Урала» и «Нижнего Новгорода», ничьей «Химок и «Спартака» в 30-м туре, а также победы «Уфы» в Казани башкирская команда займёт 11-е место и останется в РПЛ без стыков. Набрав 3 очка в Казани, Уфа может быть 12-й, 13-й и в худшем случае 14-й в зависимости от результатов в параллельных матчах. 13-е или 14-е место отправит «Уфу» в стыковые матчи с командой ФНЛ. Но в любом случае для того, чтобы остаться в Премьер-лиге, «Уфе» необходимо побеждать в Казани. Даже ничья оставит «Рубин» в РПЛ, а Уфу отправит в дивизион ниже. В Казани «Уфа» играла семь раз, но ни разу не добивалась победы.
Самая важная игра для «Уфы» в этом году пройдет 21 мая на «Ак Барс Арене». Все матчи 30-го тура пройдут в одно и то же время – в 19:00 по Уфе.