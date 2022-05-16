В Башкирии молодой парень избил пенсионера из-за денег

В отдел полиции Бирска поступило заявление от 67-летнего пожилого мужчины. Потерпевший рассказал, что после того, как он снял со счета пенсию, к нему подошел знакомый, который попросил в долг деньги.
После того, как пенсионер отказал ему, злоумышленник избил его и отобрал 15 тысяч рублей. В ходе оперативных мероприятий, сотрудники полиции установили личность подозреваемого.
Грабителем оказался 21-летний молодой человек, ранее судимый. Парень дал показания и признался, что потратил деньги на съем квартиры, алкоголь и закуски. Также было установлено, что злоумышленник ранее похитил у своего знакомого 5 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.