В Башкирии молодой парень избил пенсионера из-за денег

В отдел полиции Бирска поступило заявление от 67-летнего пожилого мужчины. Потерпевший рассказал, что после того, как он снял со счета пенсию, к нему подошел знакомый, который попросил в долг деньги.

После того, как пенсионер отказал ему, злоумышленник избил его и отобрал 15 тысяч рублей. В ходе оперативных мероприятий, сотрудники полиции установили личность подозреваемого.