В Башкирии прошел детский хоккейный турнир памяти Минигали Шаймуратова

В Сибае прошел детский хоккейный турнир памяти героя России, генерала Минигали Шаймуратова. Соревнования были приурочены к годовщине Дня Победы.
Сборные из Сибая, Магнитогорска, Уфы, Стерлитамака, Кумертау и Тюльгана на протяжении трех дней боролись за звание лучшей команды. В итоге победил коллектив «Орлан» из Стерлитамака, на втором месте – «Коршуны» из Тюльгана и третье место завоевал сибайский «Горняк».
Также на турнире призами отметили лучших спортсменов в разных игровых амплуа. После завершения детских состязаний состоялся товарищеский матч между сборными командами «Вперед, Сибай» и ХК «Уфа».