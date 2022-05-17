В Башкирии прошел детский хоккейный турнир памяти Минигали Шаймуратова

Сборные из Сибая, Магнитогорска, Уфы, Стерлитамака, Кумертау и Тюльгана на протяжении трех дней боролись за звание лучшей команды. В итоге победил коллектив «Орлан» из Стерлитамака, на втором месте – «Коршуны» из Тюльгана и третье место завоевал сибайский «Горняк».