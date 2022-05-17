Детский отдых в Башкортостане: ответы на главные вопросы

Лето - пора не только отпусков, но и детского отдыха в лагерях. Как выбрать путевку в детский лагерь? Как планировать отдых своей семьи, чтобы это было полезно, безопасно и по карману? Как работает программа кэшбека за детский отдых? Как мы готовимся к летнему оздоровительному сезону и как в лагерях обеспечивают безопасность детей? Чем еще занять ребенка в городе летом?

На эти и другие вопросы в прямом эфире телеканала БСТ ответили профильные министры и другие гости.

Как республика готова к летнему оздоровительному сезону?

В прошлом около 1400 лагерей принимали ребят, в этом году это уже 1600 лагерей. Вернулся формат палаточных лагерей. Около 400 тысяч детей школьного возраста за летний период примут в эти лагеря. В прошлом году бюджет 1,5 млрд, в этом году - более 1,7 млрд. рублей.

В этом году будет полноценный сезон детского отдыха?

Да, сейчас уже можно говорить о снижении ряда ограничений, связанных с ковидом. Смены будут в полном формате принимать ребятишек. Подготовлено 25 тысяч сотрудников - люди абсолютно проверенные: работники пищеблоков, охраны, техслужб, вожатые и тд.

Насколько изменились требования к лагерям? Каким критериям должен соответствовать детский летний лагерь?

Проверки проходят для того, чтобы была соблюдена безопасность детей. Каждый лагерь или место отдыха для детей получает санитарно-эпидемиологическое заключение. Все начинается с природы: обработка от клещей и тд, далее - места отдыха, где дети едят и спят, а также проверяется и сам персонал. Персонал, к слову, должен на 100% быть обследован на ковид. В этом году, кстати, родителям приехать можно, однако для встреч с детьми должна быть отведена нейтральная зона. Ограничения были сняты в связи с позитивной динамикой по иммунитету от коронавируса.

Есть важнейший элемент детского отдыха - кэшбек. У родителей есть возможность воспользоваться как федеральным, так и республиканским кэшбеком. Как правильно оформить кэшбек?

В этом году на программу Правительством выделено 7,5 млрд рублей. Доступнее, с 50 % скидкой отдохнуть и оздоровиться в детских лагерях смогут не менее 450 тысяч детей по всей России. Получить возмещение можно до 50% по федеральной программе, но не более 20 тысяч рублей.

Какой алгоритм действий для получения кэшбека?

У вас должна быть карта платежной системы “МИР”, с которой вы оплачиваете путевку. Карта должны быть зарегистрирована в программе лояльности для держателей карт “МИР”, сделать этой можно на privetmir.ru или мирпутешествий.рф. Выберите путевку в детский лагерь у партнеров программы на мирпутешествий.рф.Оплатите путевку зарегистрированной картой «Мир» онлайн на странице акции на сайте выбранного Партнера Программы: самого лагеря, детского учреждения, туроператора или агрегатора. В срок до 5 рабочих дней после поступления информации об оплате Оператору акции кешбэк в размере 50% от стоимости поездки, но не более 20 000 рублей будет начислен на карту «Мир», по которой была совершена оплата.

Сколько раз за сезон можно воспользоваться федеральным кэшбеком?

Количество смен, которые ребенок или несколько детей могут отдыхать со скидкой, не ограничено. Нет ограничений и по возрасту детей.

Поднимают ли лагеря цены из-за кэшбека?

Установлена стоимость пребывания ребенка в лагере - 942 рубля в сутки. Все муниципальные лагеря получили установку опираться на эти цифры. Минимальная стоимость путевки - 19782 рубля. Именно от этой суммы рассчитывается компенсация.

Можно ли приобрести путевку с федеральным кэшбеком в другом регионе?

Да, ограничений нет. Главное, чтобы лагерь был участником этой программы, посмотреть список участников можно на сайте мирпутешествий.рф. В течение 5-7 дней покупатель путевки получает кэшбек обратно на свой счет, независимо от того, в какой части России находится лагерь.

А можно прибавить федеральный кэшбек и республиканскую субсидию?

Это наиболее оптимальный вариант. Допустим, вы участник программы кэшбек. Вы можете воспользоваться республиканской программой и до 1 ноября прийти в отдел образования по месту обучения ребенка, написать заявление, представить документы и справку об обучении ребенка в образовательной организации, после чего вам вернется компенсации в размере 5934,6 рублей. То есть, если правильно всё рассчитать, родитель может получить компенсацию за одну путевку в размере 26 тысяч рублей. При этом средняя стоимость путевки составляет от 26 до 29 тысяч рублей. Есть путевки и дороже с ценником более 50 тысяч рублей.

Состояние многих лагерей вызывает вопросы ввиду ветхости. Из каких источников они ремонтируются?

Да, финансовые сложности есть. Основные средства уходят на ремонт школ и детских садов. В прошлом году часть сэкономленных средств - порядка 218 млн рублей - было направлено на капитальный ремонт пришкольных и летних лагерей. В этом году к программе добавились еще 9 лагерей, которые принимают детей на протяжении всего года.

Как проверяющие относятся к ветхим лагерям?

Роспотребнадзор обязан требовать соблюдений законов Российской Федерации. Для всех лагерей есть консультации, особенно, если установлено нарушение. В свою очередь родители могут проверить юридические лица, которые открывают лагеря, по специальному реестру. В прошлом году уже были такие случаи, когда были открыты незаконные лагеря.

Какие планы на этот год у властей в отношении лагерей?

В этом году планируется сэкономить порядка 400 млн рублей, определенная часть вновь пойдет на капитальный ремонт зданий лагерей.

Почему не все лагеря участвуют в программе кэшбека?

Есть 15 лагерей в республике, имеющих ведомственную принадлежность. Там нет необходимости участвовать в этой программе, путевки для детей сотрудников выдаются бесплатно.

Кто может рассчитывать на республиканскую скидку?

Если ваш ребенок обучается в одной из школ республики - субсидию получить можно.

Как организован отдых детей с особенностями развития?

В лагерях есть инклюзивные профильные смены. В этом году будет запущено 13 таких смен. Все желания родителей этих детей будут удовлетворены. Условия, меню и особенное питание - все контролируется Роспотребнадзором.

А что про детей, которые остались без родителей? Смогут ли отдохнуть они?

Для таких детей ежегодно организуются профильные смены. В прошлом году таких детей отдохнуло порядка 65 тысяч человек. В этом году цифра будет увеличена до 80 тысяч.

Как проверяется готовность лагеря к приему детей?

Проверку осуществляет в том числе и МЧС России. Спасатели проверяют все системы, которые отвечают за безопасность детей. На территории лагеря не должно быть сухостоя, горючих материалов. Согласно требованиям пожарной безопасности ответственность возлагается на руководителя, а он в свою очередь назначает ответственного за пожарную безопасность. Кроме того, в каждом корпусе лагеря есть и свой ответственный вожатый. С обслуживающим персоналом отрабатывается план эвакуации, который есть в каждом корпусе, проводится специальный инструктаж.

Умеют ли сотрудники лагерей оказывать первую медицинскую помощь?

Да, персонал лагерей в обязательном лагере проходят такое обучение.

В детских лагерях есть программа по обучению плаванию. Что это такое?

Речь о программе “Безопасное плавание”, в ней участвуют 19 лагерей. Ребенок, занимаясь по этой программе, должен научиться нормально держаться на воде.

Как готовят водоемы к тому, чтобы не допустить гибели и травмирования граждан и детей?

Проводятся специальные рейды сотрудниками Госкомитета РБ по ЧС. Подготовка пляжей проходит до 1 июня. Информация об аттестованных пляжах появляется на сайте Госкомитета. В ПФО Башкортостан находится на 1 месте по количеству аттестованных пляжей. В прошлом году их было 110 штук, в этом году планируется открыть более 130 пляжей. Все трагедии в необорудованных местах, в прошлом году их было 116.

Что необходимо сделать для обеспечения безопасности прохождения туристических маршрутов на воде?

Такая работа начинается в конце апреля, тогда на маршрутах начинают проходить туристические группы. В этом году уже более 2000 человек прошли горные реки. Спасатели дежурили в 5 местах и предотвратили травмирование участников 4 групп. Выходя на маршрут, нужно не забывать регистрировать свой поход на сайте МЧС республики. Это поможет спасателям оказать вам оперативную помощь.

Есть ли скидка многодетным семьям скидка в детские лагеря?

Если семья признана малоимущей, то путевка предоставляется бесплатно.

Как оформить заявку в “Орленок” или “Артек”?

Алгоритм такой же, как и везде. Эти лагеря состоят в реестре, можно оформить путевку через “Мир путешествий” или через туроператоров. А еще можно показать высокие результаты в спорте, искусстве и творчестве, тогда есть возможность получить путевку бесплатно. Такие крупные лагеря в первую очередь ждут детей, которые заняли высокие призовые места в соревнованиях всероссийского масштаба. В этом случае дети едут в такие лагеря бесплатно. Оплачивается только проезд ребенка туда и обратно.

Кто из детей может побывать в новом парке “Патриот” в Чишминском районе?

Есть два формата: 10-классники могут туда попасть на 5-дневные сборы, а ребята от 14 лет могут на смену чуть подольше.

Что такое малозатратные формы отдыха детей?

К малозатратным формам организации отдыха детей относятся: кружки, студии, туристические походы, экспедиции, экскурсии, дворовые площадки, где ребенком занимаются педагоги. Такой опыт сейчас будет распространяться на всю республику.

Программа “Башкирское долголетие”: как она будет развиваться в этом году?

Эта программа нацелена на отдых старшего поколения. В прошлом в ней участвовали более 3600 граждан. В этом году количество путевок увеличено до 10 тысяч. Это одно-двухдневные поездки, когда пенсионеры могут выезжать в большие города или на природные туристические объекты. В эту путевку включено всё, кроме питания. Участвовать в бесплатной туристической поездке могут мужчины от 60 лет, женщины от 55 лет, в том числе досрочно вышедшие на пенсию по выслуге лет. В рамках проекта отправиться в путешествие по Башкортостану можно один раз в год. Чтобы принять участие, необходимо самостоятельно зарегистрироваться на сайте https://долголетие.соцтуризмрб.рф и записаться на любой тур, выбрав удобный маршрут и дату, или обратиться в администрацию муниципального района или городского округа РБ. Маршруты по этой программе можно также посмотреть на сайте долголетие.соцтуризмрб.рф

Куда люди могут обратиться, если у них есть жалобы на содержание ребенка в лагере?